CHP alevileri yok sayıyor

Sebahattin Ayan İstanbul

CHP’nin Güdül Belediye Meclis Üyesi 1. Sıra Adayı Ahmet Öksüz ile ABB iştiraki ASKİ spor kurulunda bir dönem koordinatörlük yapan Emre Özmen’in sözlerinde Alevi yurttaşlar yok sayıldı. Görüntülerde Öksüz’ün, ‘Alevi köyü var mı’ sorusuna cevap veren Özmen’in, ‘Çok şükür Alevi köyümüz yok’ demesi infiale sebep oldu.

Artık CHP’yi bırakın

CHP’nin oy deposu Alevi yurttaşlara ‘vebalı’ muamelesi yapılmasına Akit aracılığıyla tepki gösteren Anadolu Alevi Ocakları Genel Başkanı Emrah Uslu, şunları dile getirdi: “Alevi toplumunun artık uyanması gerekiyor, belediye meclis üyesi adayının sözleri kabul edilebilir değil. Artık Alevi toplumunun da bundan bir ders çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Artık bir siyasi partinin arka bahçesi olmaktan çıkıp kendi hür iradesiyle bir partinin kapı mandalı olmasından çıkması gerektiğini ve artık Alevi toplumunun da kendinden başka bir çaresi olmadığını söylemek istiyorum. Toplum olarak artık önümüze bakıp herhangi bir siyasi partinin güdümünden çıkma gerektiğini düşünüyorum. Çok acı yaşanan bu olay. Gerçekten hani bugün belki alevlerin yüzde yetmiş, yüzde 80’i belki CHP’ye oy veriyor. Göstergeler de o yönde. Ama yani böyle bir sözün, böyle bir cümlenin kullanılması gerçekten çok acı. 21. yüzyıldayız.

Bektaşiliğe yakışmıyor

Unutulmaması gereken bir şey de var. O da Alevi toplumunun Alevi Bektaşi inancının Anadolu coğrafyasının Türk ve İslam yurdu olmasındaki en önemli tarihsel değer olduğunu da bu geri kalmış zihniyetteki arkadaşların bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Adaylara yani Ankara ve İstanbul’a baktığımızda nasıl bir Alevi toplumuna cevap veren bir aday olduğunu görmüyorum. Alevi toplumun da söylediğimiz gibi gerçekten bundan ders çıkarması lazım. Yani bu söylenilen cümleler, işte İmamoğlu’nun sarf ettiği bu sözler işte Güdül belediye başkan adayının sarf ettiği sözlerden sonra hâlâ toplum olarak bizim de uyanmamız lazım. Alevi toplumunun bu rüyadan uyanması lazım.”