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Gündem CHP alay konusu oldu... Ya giden paralar? Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rifkin, Türkiye'ye uğramadan altı ayda kasasını doldurdu
Gündem

CHP alay konusu oldu... Ya giden paralar? Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rifkin, Türkiye'ye uğramadan altı ayda kasasını doldurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-17 12:36:00 -
CHP alay konusu oldu... Ya giden paralar? Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rifkin, Türkiye'ye uğramadan altı ayda kasasını doldurdu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ABD'li Rifkin'in görevine son verildi. 6 ay boyunca Türkiye'ye gelme gereği bile duymayan Rifkin, sunumlarını online yaptı.

Rifkin'in dolar üzerinden yüklü bir kazanç elde ederek CHP defterini kapatması yeni bir skandal olarak kayıtlara geçti.

VARANK'TAN RİFKİN GÖNDERMESİ

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da görevine son verilen danışmanlar arasında geçtiğimiz yıl CHP toplantısına video konferansla ABD'den bağlanan Jeremy Rifkin'in olmasından kaynaklı Kılıçdaroğlu'na bir göndermede bulundu. Varank Kılıçdaroğlu'nun Twitter adresini ekleyip "Ne oldu, zoom bağlantısı mı koptu?" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Abdullah

Kılıçdaroğlu çaktırmadan dolarları yurtdışı na kaçırdı.

MİLLET

Kiblesi olmuyanın namazı olmaz
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