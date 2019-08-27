CHP Akçadağ İlçe Başkanlığına yapılan silahlı saldırı Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli CHP üyesi C.S, düzenlenen operasyonla bir otomobilde yakalandı

MALATYA (AA) - CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın dün katıldıkları parti toplantısı esnasında silahlı saldırıda bulunan şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, CHP Akçadağ İlçe Toplantısı'nda silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan CHP üyesi C.S'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Ekipler yaptığı çalışmada şüphelinin, merkez Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bir otomobilde bulunduğunu belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - Olay Malatya'da dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan'ın toplantı yaptığı CHP Akçadağ İlçe Başkanlığı hedef alınarak silahla ateş açılmış, saldırıda bulunan CHP üyesi olduğu belirlenen şüpheli C.S. olayın ardından kaçmıştı.



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