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Aktüel CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere'den tütün üreticilerine "kooperatifleşme" çağrısı
Aktüel

CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere'den tütün üreticilerine "kooperatifleşme" çağrısı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:02:32 -
CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere'den tütün üreticilerine "kooperatifleşme" çağrısı

TBMM (AA) - TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, tütün üreticilerine, kooperatifler etrafında bir araya gelerek güç birliği yapmaları çağrısında bulundu.

Tutdere, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tütün mamullerinin üretim ve ticaretine ilişkin usul ve esasları belirleyen iki ayrı yönetmeliğin, 31 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün meselesinin, yıllardan beri Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde kanayan yara olduğunu söyleyen Tutdere, bu konuda şu ana kadar binlerce kişi hakkında işlem yapıldığını, idari para cezaları kesildiğini dile getirdi.

Tutdere, yayımlanan iki yönetmelikle, sorunların çözümü konusunda olumlu bir adım atıldığını belirtti.

Düzenlemeyle, tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin üretildiği merkezlerde 250 tütün üreticisinin bir araya gelerek kooperatif kurabilmesine imkan tanındığını ifade eden Tutdere, bu merkezlerin Adıyaman, Malatya, Çanakkale, Artvin, Bitlis, Düzce, Mardin, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Hakkari ve Hatay olarak belirlendiğini aktardı.

Yönetmelikle kurulması öngörülen sarmalık tütün kooperatiflerinin, Türkiye'de yeni bir örgütlenme modeli olacağını dile getiren Tutdere, bu modelin hayat bulabilmesi için iktidarın da yapması gereken işler olduğuna işaret etti.

Tutdere, iktidarın, geçiş sürecinde kooperatiflere destek olması, üreticilere özellikle kredi alma konusunda sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Tütün üreticilerine çağrıda bulunan Tutdere, "Kooperatifleşmek, dayanışmanın en önemli göstergesi. Mutlaka kooperatifler etrafında bir araya gelelim, güç birliği yapalım. Siz üretimden gelen gücünüzü kullanırsanız geleceğinizi, ekmeğinizi kurtarmak adına en büyük mücadeleyi vermiş olursunuz." ifadelerini kullandı.

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