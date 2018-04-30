CHP adayının ne zaman açıklanacağı belli oldu!

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

KILIÇDAROĞLU MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAK MI?

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bülent Tezcan, "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylığına başvurmayı düşünüyor mu?" şeklindeki soru üzerine, "Benim bildiğim, başvuracak. Kendisiyle konuşmadım ama doğal olan da başvurmasıdır. Genel Başkanımız başvuracak. Nasıl başvuracak? Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili parti kararını verdikten sonra Genel Başkanımız cumhurbaşkanı adayı olursa, tabi ki milletvekili adayı olmayacak ama Genel Başkanımız, partinin yetkili organları önümüzdeki süreçte bir başka cumhurbaşkanı adayı ile çıkacaksa, o zaman doğal olarak Genel Başkanımızın milletvekili adayı olması gerekiyor." yanıtını verdi.

ADAY NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

"Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacaksınız? İttifak konusunda bir sona ulaşıldı mı?" sorusuna Tezcan, "Cumartesi'yi beklemeden bu hafta ortalarında sanıyorum adayımızla tanışacaksınız. Adayımızı öğreneceksiniz. İttifaklarla ilgili süreç olumlu gelişiyor. Biz, ısrarla 'ilkeler ve demokrasi ittifakı' dedik. Bugünlerde, yakın zamanda ittifaklarla ilgili de bir önemli açıklamayı duyacaksınız." karşılığını verdi.