CHP adayı Aras seçim çalışmalarına devam ediyor

Seçim yarışına son 1 ay kala sahalara çıkan CHP Bodrum adayı Ahmet Aras, gece gündüz demeden seçim çalışmaları koşturuyor. Bodrum’u karış karış gezen Ahmet Aras günün 18 saatini sahada geçiriyor. Sabah erken saatte başladığı seçim çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürüyor. Gitmedik mahalle, köy bırakmayan Aras bir yandan da turizmciler, STK’larlada buluşuyor. Gece, gündüz demeden çalışan Ahmet Aras gittiği tüm mahallelerdeki sorunları teker teker not alarak 1 Nisan’dan sonra çözeceği sözünü veriyor. Mahalle toplantılarının yanı sıra gittiği her bölgede coşku ile karşılanıyor. Bodrum’luların bağrına bastığı Aras’ın ise güler yüzlü tavrı da dikkatlerden kaçmıyor.

Son olarak, Herodot Kültür Merkezi’nde açılan Turistik İşletmeler Donanımı ve Gıda İhtisas Fuarı -BODEX stantlarını gezen CHP Bodrum Adayı Ahmet Aras, yaklaşık 85 firmanın ürün ve markalarının sergilendiği fuar alanında dolaşarak, firma temsilcileriyle görüştü. Bodrum’un başta turizm ekonomisi olmak üzere gelir düzeyini artıracak ve Bodrum iş dünyasını rahatlatacak somut projeleriyle “değişim”in sinyallerini veren CHP Adayı Aras, Bodrum’un yeni ve modern fuar alanlarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Turizmi destekleyen bu tür fuar ve organizasyonların belediye tarafından desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Aras, “Göreve geldiğimiz taktirde fuar etkinliklerinin en üst seviyeye çıkarılmasını sağlayacağız. Bodrum’da uluslararası nitelikte fuarlara ihtiyacımız var. Bizler, turizmci olarak sayısız fuara katıldık. Bu işin nasıl yapılması gerektiğini iyi biliyoruz. Büyük düşünmek zorundayız” dedi.

Bodrum’da bordrolu çalışanlar için hayat zor

Aras, aynı gün beraberindeki heyetle MUSKİ hizmet binasını ziyaret ederek personelle sohbet etti. Aras, “Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet birilerinde çalışsanız da hepimizin amacı Bodrum’a ve Bodrumluya hizmet etmek. MUSKİ hakkında çok iyi geri bildirimler alıyoruz. Bu görev bilinciniz için teşekkür ederim. Bizim göreve gelmemiz durumunda, sizlerin de her tür sıkıntı ve sorununuzda destek olmaya hazırız.”diye konuştu. Bodrum’da bordrolu çalışan kesimin özellikle kira ve ulaşım giderleri konusunda zorluk yaşadığını belirten Aras, “Sizlerin sosyal imkanlarını artırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Gelin canlar bir olalım

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras’ın bir sonraki durağı, Bodrum Alevi Bektaşi Derneği’nin Konacık’taki Cemevi oldu. Bir Anadolu insanı olarak Anadolu’nun her köşesinin, hoşgörüyü, hümanizmi, dostluğu ve kardeşliği yaşatan Alevi-Bektaşi kültürüyle bezenmesini yürekten arzu ettiğini söyleyen Ahmet Aras, kendisinin de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir mensubu olarak ‘canların’ yaşadığı topraklarda görev yapma onuruna eriştiğini belirtti ve “Bu kültüre büyük bir saygı duyuyorum” dedi. Dernek üyelerinin yerel yönetimlerinden beklentilerini dinleyen ve projelerini anlatan CHP Adayı Aras, “Bu seçim sürecinde, sizlerin desteğini çok ciddi bir şekilde hissediyorum. Bu bana büyük güç veriyor. Bizler, her renkten, dilden, dinden, mezhepten ve ırktan insanın barış içinde yaşadığı bu özgürlük yarımadasının, başka ellere geçmesine izin vermemek için mücadele ediyoruz. Bu barış, hoşgörü, kardeşlik ikliminin bozulmaması için çalışıyoruz. Bu iklimde sizlerin katkısı çok ama çok büyük. Göreve geldiğimiz takdirde, cemevinizin bir an önce tamamlanması konusunda harekete geçeceğimi bilmenizi isterim. Sizlerin, canlar şenliği gibi kültürel zenginliklerinizi gönlünüzce yaşayabilmeniz için üzerimize düşen her türlü desteği vereceğimizden kuşkunuz olmasın. Biz bunları hayata geçirebilecek bir ekibe, iradeye ve güce sahibiz” dedi.

Aras’tan bir imza daha

CHP Adayı Ahmet Aras, aynı gün içinde “Başka Bir Hayat Diliyorum” gönüllüleriyle Konacık’taki seçim ofisinde bir araya geldi. HAYTAP Bodrum Temsilcisi İnci Kutay ve hayvan dostlarıyla görüşme imkanı bulan Aras, Hayvan Hakları Taahhütnamesi’ni imzalayarak, Bodrum’da yaşayan evcil ya da sahipsiz tüm hayvanların haklarını koruyacağına dair söz verdi.