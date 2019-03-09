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CHP adayı Aras kadınlara söz verdi, imza attı

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum kadınlarının hazırladığı “Kent Manifestosu 2019”u imzaladı.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:51
CHP adayı Aras kadınlara söz verdi, imza attı

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum kadınlarının hazırladığı “Kent Manifestosu 2019”u imzaladı. Aras, “Söz verdik, altına da imzamızı attık” dedi.


CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Bodrum kadınlarının çağrısını yanıtsız bırakmadı. Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin hazırladığı ve Trafo Kafe’de imzaya açılan “Kent Manifestosu 2019”u imzalayan Aras, “Kadınlarımıza, toplumsal cinsiyet eşitliği kriterleri doğrultusunnda katılımcı, demokratik, kadınların hak temelli yaşamını sağlamak için söz verdik, altına da imzamızı attık. Kadınlara Bodrum Belediyesi’nde eşit temsil hakkı tanıyacağız." dedi.


Manifestoyu imzalamasının ardından Trafo’daki çevre düzenlemesinde çalışan belediye personeli kadınlara ve kafede güneşli havanın keyfini çıkaran Bodrum kadınlarına karanfil dağıttı. CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras’ın bir sonraki durağı, Ortakent’ti.


Müsgebi kadınlarıyla bir araya gelen CHP Adayı Aras, Bodrum kadınlarına belediyede “eşit temsil hakkı” ve bir de kadın başkan yardımcısı sözünü vererek “Bodrum Belediyesi’ne bir kadın başkan yardımcısı atayacağız. Bundan sonra sizlerin sorunlarını taleplerini, o arkadaşımız kendi sorunu gibi içselleştirecek ve bunların takipçisi olacak. Talepleriniz, belediyenin her biriminde anında çözüm bulacak. Yönetime kadınları da katarak halkın belediyeciliğini yapacağız” dedi.


Bodrum’da büyük bir değişimin başlayacağını söyleyen Ahmet Aras, “Ben siyasetçi değilim. Ben hizmet için bu yola çıktım. Bugün tanışmaya geldik, 1 Nisandan sonra çalışmaya geleceğiz. Bodrum’u, çağdaş yaşamın hakim olduğu bir dünya kenti haline getirmek için bu göreve talip olduk. Çünkü biz böyle yönetilmeyi hak etmiyoruz. Sadece köyümüzün değil Bodrum yarımadasının sorunlarını biliyoruz, problemleri görüyoruz. Biz, oy isteyip bir daha mahallelere uğramayan başkan olmayacağız. Muhtarlarımızın rehberliğinde, onlarla omuz omuza çalışıp her vatandaşımıza, her mahallemize, her sokağımıza eşit hizmet götüreceğiz. Büyük bir sorumluluk alıyoruz omuzlarımıza. Ama biz buna gönül verdik. Bu hizmetleri yapmadan gözümüze uyku girmez” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:51
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