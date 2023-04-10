CHP aday göstermişti... Skandal Öcalan paylaşımları yeniden gündem oldu
CHP'nin Ankara 1. bölge 3. sıradan aday gösterdiği Okan Konuralp'in teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili skandal paylaşımları yeniden gündem oldu.
CHP’nin YSK’ya teslim ettiği milletvekili adayları listesindeki bir isim sosyal medyada gündem oldu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafı ile paylaşım yapan Okan Konuralp Ankara 1. bölge 3. sıradan aday gösterildi.
2020 yılında CHP’nin RTÜK üyeliğini de yapan Konuralp, teröristbaşının fotoğrafını paylaşarak, "Öcalan’ın yeni fotoğrafı, tarz hiç fena değil…" ifadelerini kullanmıştı.
İşte Konuralp’in Öcalan paylaşımları: