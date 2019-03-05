0553 313 94 23

CHP aday göstermişti... AK Parti'ye geçti!

Hakkari'nin Derecik ilçesinde CHP'nin başkan adayı olarak gösterdiği Suat Yüksel, partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.

05 Mart 2019 Salı 15:20
CHP aday göstermişti... AK Parti'ye geçti!

Hakkari'nin Derecik ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) belediye başkan adayı Suat Yüksel, partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.

Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde CHP Belediye Başkan adayı Suat Yüksel, partisinden istifa etme kararı aldı. İstifanın ardından AK Parti’ye geçen Suat Yüksel’in rozetini AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç taktı.

"Zillet ittifakı içerisinde olduklarını fark ettim"

 

Yüksel, 31 Mart seçimleri için CHP’den belediye başkan adayı olduğunu, ancak istifa kararı aldığını belirterek, "Adaylıktan sonra içinde bulunduğum durumu tekrar gözden geçirerek CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer partilerin zillet ittifakı içerisinde olduklarının farkına vardım. Bu nedenle CHP Derecik Belediye Başkan adaylığımdan istifa edip, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katıldım. Bilindiği üzere hepimiz az çok biliyoruz. Bizler bu vatan, bu topraklar uğruna nice canlar verdik. Nice şehit ve gazilerimiz var. CHP, HDP, İYİ Parti ve diğer partiler zillet içinde olduklarından gönlüm razı olmadı. Yapılan bütün konuşmaları analiz ettim. Şunun kanısına vardım: Ülkemizi, bölgemizi, halkımızı, huzura ve refaha götürebilecek tek parti ve hizmetin en güzel yapılacağı partinin AK Parti olduğu kanaatine vardım" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:20
  1. Hakkari
  2. CHP
  3. AK Parti
  4. Suat Yüksel
  5. istifa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor'da Muhammet Demir'den kötü haber
    1. Sivasspor'da Muhammet Demir'den kötü..
    2. GAÜN’de uluslararası öğrencilere..
    3. Kars’ta yaban hayvanlara yem..
    4. DÜ 10’uncu Kariyer ve Eğitim Fuarı’na..
    5. Güneş'in milli mesaisi erken başlayacak
    6. El Bab’ta patlama: Çok sayıda yaralı var
    7. Özlü’den “Bilim Merkezi ve Teknoloji..
    8. Merdiven altında üretilen 5 ton..
    9. Cumhurbaşkanı Malatya’ya gelecek
    10. Rusya ve Özbekistan anlaşmaya vardı!..
    11. El-Bab’da patlama: 3 yaralı
    12. Binali Yıldırım, Tuzla’da halka..
    13. Hamzaoğlu Erzurum’da ilk antrenmanına..
    14. "Aspirin ve pansuman tedavisiyle..
    15. Sultangazi Cebeci köyünde ormanlık..
    16. Şehit ve gazi derneklerinden Celal..
    17. DSP Genel Başkanı Aksakal: "Çığ gibi..
    18. Bakan Soylu: "Türkiye’nin her..
    19. Özel kayakçılar, Dünya Şampiyonası..
    20. Otomobille minibüs çarpıştı: 14 yaralı
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar