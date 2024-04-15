CHP açılış yaparsa böyle yapar! Milleti sarhoş etmek hizmeti(!)

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa hizmet etmek için kullanması gereken imkanı, gençleri alkole özendirecek mekan açarak kullandı.

CHP'li belediyenin alkollü mekanına tepki yağdı

Pozcu sahilde, heykel açmak dışında başka bir hizmetinin de olduğunu gösteren (!) CHP'li belediyenin açtığı alkollü mekan tepkilere neden oldu.

Görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılan alkollü mekana tepki gösterenlerden biri de AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank oldu.

Varank, Anayasa'nın 58. maddesindeki "Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır." ifadelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"Anayasamıza aykırı değil mi?"

Varank, paylaşımının devamında CHP lideri Özgür Özel'i etiketleyerek "Bir belediyenin, imkanlarını gençleri alkole özendirmek için kullanması en başta Anayasamıza aykırı değil mi? Türkiye'nin en pahalı 2. suyunu içen Mersinlilerin vergisiyle böyle bir mekan işletmek hangi belediyecilik zihniyetinin ürünü?" dedi.

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