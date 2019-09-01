CHP 96 yaşında Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan CHP'nin 96'ıncı kuruluş yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi:- "Ülkemizi kurtaran ve kuran parti olarak 96'ncı kuruluş yıl dönümümüzü kutlamanın onurunu, mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz"

ANKARA (AA) - Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP), 96'ıncı kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlanacak. CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde 9 Eylül Pazartesi günü 96'ncı yıldönümü kutlamalarında büyük bir organizasyon gerçekleştirilecek. Bu kapsamda kokteyl, plaket sunumu ve Tiyatrocu Pınar Ayhan'ın "Orada Duruverseydi Zaman" müzikal belgesel gösterimi yapılacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Ülkemizi kurtaran ve kuran parti olarak 96'ncı kuruluş yıl dönümümüzü kutlamanın onurunu, mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendiresinde bulundu.







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.