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CHP 96 yaşında

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan CHP'nin 96'ıncı kuruluş yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi:- "Ülkemizi kurtaran ve kuran parti olarak 96'ncı kuruluş yıl dönümümüzü kutlamanın onurunu, mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz"

01 Eylül 2019 Pazar 11:11
CHP 96 yaşında

ANKARA (AA) - Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP), 96'ıncı kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlanacak.

CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde 9 Eylül Pazartesi günü 96'ncı yıldönümü kutlamalarında büyük bir organizasyon gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda kokteyl, plaket sunumu ve Tiyatrocu Pınar Ayhan'ın "Orada Duruverseydi Zaman" müzikal belgesel gösterimi yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Ülkemizi kurtaran ve kuran parti olarak 96'ncı kuruluş yıl dönümümüzü kutlamanın onurunu, mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendiresinde bulundu.




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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 11:11
  1. 96'inci kuruluş yıl dönümü
  2. Cumhuriyet Halk Partisi

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