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Gündem CHP 4 belediye başkan adayını duyurdu
Gündem

CHP 4 belediye başkan adayını duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-10 22:53:00 -
CHP 4 belediye başkan adayını duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday göstereceği üçü büyükşehir olmak üzere 4 ildeki adaylarını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart'ta yapılacak seçimler için üçü büyükşehir olmak üzere 4 ildeki adaylarını açıkladı.

Buna göre Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş oldu.

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