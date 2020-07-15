CHP 15 Temmuz törenine katılmamak için bahane buldu
CHP grubu, TBMM'deki 15 Temmuz anma etkinliğine koronavirüs testi yaptıracakları gerekçesiyle katılmama kararı aldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 251 kişiyi şehit ederek hain emellerini gerçekleştirmek istediği darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti.
Bu yıl da Meclis'te 15 Temmuz şehitleri adına anma töreni düzenlenecek. Düzenlenecek anma törene CHP'den "katılmayacağız" açıklaması geldi.
CHP TBMM Grubu, Meclis'te 15 Temmuz Anma Töreni'ne katılmayacağını açıkladı.
CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, 15 Temmuz Anma Töreni ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
15 Temmuz alçak darbe kalkışmasının 4'üncü yılında 251 şehidin rahmetle anıldığı açıklamada, 15 Temmuz gazilerinin davet edilmediği ve milletvekillerine Kovid-19 testinin zorunlu kılındığı bir törenin, CHP Grubu olarak kabul edilemeyeceği belirtildi.