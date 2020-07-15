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Siyaset

CHP 15 Temmuz törenine katılmamak için bahane buldu

CHP grubu, TBMM'deki 15 Temmuz anma etkinliğine koronavirüs testi yaptıracakları gerekçesiyle katılmama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 10:58:00 - 2020-07-15 11:38:00
CHP 15 Temmuz törenine katılmamak için bahane buldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 251 kişiyi şehit ederek hain emellerini gerçekleştirmek istediği darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti.

Bu yıl da Meclis'te 15 Temmuz şehitleri adına anma töreni düzenlenecek. Düzenlenecek anma törene CHP'den "katılmayacağız" açıklaması geldi.

CHP TBMM Grubu, Meclis'te 15 Temmuz Anma Töreni'ne katılmayacağını açıkladı.

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, 15 Temmuz Anma Töreni ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

15 Temmuz alçak darbe kalkışmasının 4'üncü yılında 251 şehidin rahmetle anıldığı açıklamada, 15 Temmuz gazilerinin davet edilmediği ve milletvekillerine Kovid-19 testinin zorunlu kılındığı bir törenin, CHP Grubu olarak kabul edilemeyeceği belirtildi.

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Yorumlar

kubilay.

meclisin açık olduğu çalıştığı günlerdede,virüs testi yapılıyormuydu.
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majestik

sizin cenahtan öğrenmiştir.otuz ağustos 19 mayıs,23 nisan hep hastalanırsınızya katılmamak için.onbeş temmuz deninc eakan suların durmasını istiyorsunuz ..evet bir kalkışma darbe girişimi vardır.ama yılalrdır fetö ile el ele yetiştirdirip devletin en mahrem yerlerine yerleştirdiğiniz şerefsizlerin işi.bundada başkasında kusur aramayın.
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