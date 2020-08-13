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Ekonomi

Chippin ile Fibaemeklilik arasında iş birliği

"4 binden fazla alışveriş noktasında kullanılan Chippin ve Fibaemeklilik İşbirliğiyle Fibaemeklilik Fibalı Yaşam Sigortası Plus’ı satın alan müşteriler yüzde 25 Chippin geri kazanıyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-13 10:55:48 -
Chippin ile Fibaemeklilik arasında iş birliği

İSTANBUL(AA) - Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren, perakende sektörü için yeni nesil sadakat çözümleri geliştiren Tanı, mobil ödeme uygulaması Chippin’in kullanıldığı 300’den fazla üye iş yeri ağını genişletiyor.

Chippin'den yapılan açıklamaya göre, Chippin müşterileri, yeni bir iş birliği ile 20 Temmuz 2020 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası şirketi Fibaemeklilik markasının ürün ve hizmetlerine avantajlı kampanyalarla erişmeye başladı.

İş birliği kapsamında, Chippin müşterileri, uygulama üzerinden Fibaemeklilik mobil satış ekranlarına kolayca erişim sağlayarak Chippin mobil ödeme yöntemiyle Fibaemeklilik Fibalı Yaşam Sigortası Plus’ı kolayca satın alabiliyorlar. Üstelik, yüzde 25 Chippin geri kazanma avantajına sahip oluyorlar. Müşteriler, bu alışverişten geri kazandıkları Chippinleri, Chippin üye iş yeri ağında yer alan 300’den fazla markadan istedikleri ürün ve hizmeti satın almak için kullanabiliyorlar.


- Kullandıkça kazandıran Chippin ile temassız alışveriş

Chippin, Türkiye’de tüketicinin hayatının her noktasına dokunan pek çok markada kampanya ve çeşitli avantajlar sunan, mobil ödedikçe geri kazandıran alışveriş uygulaması olarak perakende sektöründe hızla yaygınlaşıyor.

Müşteri sadakat uygulamalarına farklı bir boyut kazandıran Chippin, pandemi endişesi ile özellikle mağaza, market gibi satış noktalarında paraya, karta, POS cihazlarına dokunmak istemeyen müşterilerine hijyen kurallarına uyarak alışveriş yapma fırsatı sağlıyor.

Tüketiciler, Chippin’i, Google Play ya da App Store’dan mobil cihazlarına indirerek kredi kartlarını bu uygulama üzerinden istedikleri gibi kullanabiliyor. Ücretsiz olan uygulama ile kazanılan Chippin puanlar istenilen herhangi bir Chippin noktasında harcanabildiği gibi nakde çevrilebiliyor ya da arkadaşlar ile paylaşılabiliyorlar.


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