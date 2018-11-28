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Chia tohumuna sofranızda yer verin!

Chia tohumunu son zamanlarda çokça duymuşsunuzdur. Peki faydalarını duydunuz mu? İşte chia tohumunun faydaları…

28 Kasım 2018 Çarşamba 20:49
Chia tohumuna sofranızda yer verin!

Son zamanlarda özellikle sağlıklı beslenenlerin gözdesi haline gelen chia tohumu, lezzetiyle de sofralarda daha sık yer almaya başladı. Bu tohumu marketlerde ve aktarlarda kolayca bulmak mümkün. Çeşitli yemeklerde, tatlılarda ve atıştırmalıkların yapımında kullanılabilen chia tohumunu daha çok tüketmek için ise birçok neden saymak mümkün. İşte bazıları:

YÜKSEK MİKTARDA PROTEİN İÇERİR

Bir porsiyon chia tohumunda, yüzde 20 oranında protein bulunur. Bu oran, bir kişinin günlük protein ihtiyacının ortalama yüzde 10'unu karşılar. Yüksek miktarda protein içermesine rağmen kolesterol içermemesi ise diğer protein içeren besinlere göre tercih sebebidir.

DOYURUCU NİTELİĞE SAHİPTİR

İçerdiği yüksek protein ve en önemlisi triptofan adı verilen aminoasit sayesinde daha kolay doymanızı ve tokluğunuzu uzun süre korumanızı sağlar. Bu nedenle, özellikle kahvaltılarda sıkça tüketilmesi gereken bir besindir.

VÜCUDA YÜKSEK ORANDA LİF ALINMASINI SAĞLAR

Günlük beslenmenin önemli bir parçası olan lifler, chia tohumu sayesinde kolayca alınabilir. 28 gram chia tohumu 11 gram lif içerir. Bu oran, kişinin günlük lif ihtiyacının üçte birine denk gelir. Yani, sadece 80-90 gram chia tohumu ile günlük lif ihtiyacını karşılamak mümkün.

KİLO VERMEYE YARDIMCIDIR

Yüksek protein ve lif içermesi ve doyurucu niteliğe sahip olması ile chia tohumu, kilo vermeye çalışanların da sıkça tükettiği besinlerden biri. Hem günlük protein hem de günlük lif ihtiyacının çok büyük bir bölümünü tek başına karşılayabilen bu tohum, tatlılarda ve atıştırmalıklarda kullanılabildiği için diyet listelerinin de başında geliyor. Bunlara ek olarak, metabolizmayı hızlandıran özelliği ve karın bölgesinde yağ oluşumunu engellemesi de kilo vermeye yardımcı olur.

DİŞ VE KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER

Yine 28 gram chia tohumunda günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 18'ini karşılayacak kadar kalsiyum vardır. Bu da, diş ve kemiklerin daha güçlü olmasını sağlar ve kemik erimesini önler.

ENERJİ VE DAYANIKLILIĞI ARTTIRIR

Eski zamanlarda, Aztek ve Maya uygarlıkları tarafından enerji vermek için kullanılan bu tohum hakkında yapılan araştırmalar sonucunda, enerji içecekleriyle neredeyse aynı değerlere sahip olduğu ortaya çıkmış.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Kan basıncını düzenleyici ve iyi kolesterolü yükselten özelliğiyle kalp sağlığı için de oldukça faydalı bir besindir.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 20:49
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