Chia tohumu nedir, nasıl kullanılır?

Zayıflatması ve enerji vermesiyle tanınan Chia tohumunun faydaları aslında saymakla bitmiyor. Türkiye'de son birkaç yıldır popüler olsa da vatanı olan Güney Amerika’da sıkça tüketiliyor. Peki, Chia tohumu nasıl kullanılır?

Chia tohumunun faydaları nelerdir?

-Kan şekerini dengelediğinden ve tokluk hissi verdiğinden gün içerisinde daha az acıkmanızı sağlar.



-Enerji veren özelliği ile abur cubur isteğinizi bastırır.

-Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Özellikle kadınlar tarafından tüketilmesinin en büyük nedeni zayıflama ihtiyacıdır.

-Lifli besinler arasında yer alan Chia tohumu özellikle kabızlık yaşayanlar için büyük fayda sağlar.

-Omega 3 açısından çok zengin bir besin kaynağı olan Chia tohumu, beyin ve kalp sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

-Antioksidan açısından da zengindir ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

-Kötü huylu kolestrolü düşürmede çok etkili bir özelliğe sahiptir.

-Yüksek tansiyon hastaları için de faydalıdır, tansiyonu dengeler.

-Kalp ve damar hastalıkları üzerinde olumlu etkileri bulunur.

Chia tohumu nasıl kullanılır?

Çiğ olarak salatalara eklenebilen chia tohumu, yoğurt ve çorbanın içerisine de eklenebilir. En popüleri ise Chia tohumlu pudingdir. Sıvı içerisine eklenen Chia tohumu jöle kıvamını aldığından meyvelerle de süslenerek daha lezzetli bir şekilde tüketilebilir.

-Kan şekerini dengelediğinden ve tokluk hissi verdiğinden gün içerisinde daha az acıkmanızı sağlar.

-Enerji veren özelliği ile abur cubur isteğinizi bastırır.

-Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Özellikle kadınlar tarafından tüketilmesinin en büyük nedeni zayıflama ihtiyacıdır.

-Lifli besinler arasında yer alan Chia tohumu özellikle kabızlık yaşayanlar için büyük fayda sağlar.

-Omega 3 açısından çok zengin bir besin kaynağı olan Chia tohumu, beyin ve kalp sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

-Antioksidan açısından da zengindir ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

-Kötü huylu kolestrolü düşürmede çok etkili bir özelliğe sahiptir.

-Yüksek tansiyon hastaları için de faydalıdır, tansiyonu dengeler.

-Kalp ve damar hastalıkları üzerinde olumlu etkileri bulunur.

Chia tohumu nasıl kullanılır?

Çiğ olarak salatalara eklenebilen chia tohumu, yoğurt ve çorbanın içerisine de eklenebilir. En popüleri ise Chia tohumlu pudingdir. Sıvı içerisine eklenen Chia tohumu jöle kıvamını aldığından meyvelerle de süslenerek daha lezzetli bir şekilde tüketilebilir.