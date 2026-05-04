Chery’den küresel mobilite hamlesi!

Küresel otomotiv endüstrisi yüksek kaliteli gelişim yönündeki dönüşümünü sürdürürken, Chery,“Yeni Dönem, Yeni Zirveler” temasıyla gerçekleştirilen Auto China (Pekin Otomobil Fuarı)&Chery Uluslararası İş Zirvesi’ni geride bıraktı. 5 gün süren zirve; marka için teknoloji, entegrasyon ve ekosistem odaklı yapısıyla hem markanın küresel başarılarının kapsamlı bir değerlendirmesi hem de geleceğe yönelik stratejik bir deklarasyon niteliği taşıdı. Chery’nin küresel iş ortaklarına sistemsel gücünü sergilediği en önemli vitrin olarak, Chery Ekosistem Sergisi de eş zamanlı olarak ilk kez sahneye çıktı.“Aile İçin, Sevgiyle” teması etrafında şekillenen sergi, marka sıcaklığı ile teknolojik gücü derinlemesine entegre ederek küresel otomotiv endüstrisinin yüksek kaliteli gelişimine güçlü bir ivme kazandırdı.

Konsept bir eko-şehir etrafında kurgulanan sürükleyici deneyim

Küresel otomotiv sektörü hızla ekosistem rekabetine yönelirken, yüksek standartlı ve sürükleyici ekosistem sunumları markaların bütünsel gücünün doğrudan bir göstergesi haline geldi. Chery, ekosistem kurgusunu ve teknolojik yetkinliklerini görsel olarak ortaya koymak amacıyla 2 bin metrekareyi aşan bir ekosistem sergi alanı oluşturdu. Konsept bir eko-şehir tasarımı üzerine kurulu Chery Marka Pavyonu; ürün sergileme, çok işlevli deneyim alanları ve modüler etkileşimi bir araya getirerek, Chery’nin güçlü teknolojik birikimini ve kapsamlı ekosistem başarılarını senaryo bazlı bir şekilde ortaya koyuyor.

Kapsam ve içerik açısından Chery’nin küreselleşme stratejisindeki en kapsamlı ekosistem sergisi olan etkinlik; 4 binden fazla küresel bayi, yatırımcı, iş ortağı ve medya temsilcisini ağırladı. Farklı alanlardan gelen katılımcılar, Chery’nin ekosistem dönüşümünü ve küresel ailelere yönelik yeni marka yaklaşımını yerinde deneyimledi.

Aile mobilitesi için küresel bir ortak yaşam sistemi

Küresel aile mobilitesi ihtiyaçlarının sürekli evrilmesiyle birlikte, yalnızca ürün fonksiyonlarına dayalı çözümler modern yaşam tarzını karşılamakta yetersiz kalıyor. “Araç üretmekten” “ekosistem inşa etmeye” geçiş, otomotiv markaları için kaçınılmaz bir gelişim yolu haline gelmiş durumda. Bu doğrultuda Chery, stratejik dönüşümünün merkezine ekosistem inşasını koyarak, kullanıcıların tüm yaşam senaryolarını kapsayan küresel bir hizmet sistemi oluşturmayı hedefliyor. Ekosistem Sergisi de bu stratejinin küresel ölçekteki somut yansıması olarak öne çıkıyor.

Marka Pavyonu; şehir, aile, outdoor, teknoloji, iş, spor, minimalist ve sanat olmak üzere sekiz farklı sürükleyici deneyim alanı sunarak dünya genelindeki farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu yapı üzerine kurulan Mobile Home, Safe Home ve Tech Home’dan oluşanüç ana deneyim boyutuinsan, araç ve yaşam arasındaki bağı yeniden tanımlıyor.

Space. For Family, esnek iç mekân düzeni ve geniş kabin yapısıyla aile yolculuklarını konforlu ve rahat hale getiriyor.

Safety. For Family, yüksek dayanımlı çelik gövde, kapsamlı hava yastığı sistemi ve Avrupa standartlarında testlerle aile güvenliğini en üst seviyeye taşıyor.

Tech. For Family, CSH Süper Hibrit sistemiyle destekleniyor; IP68 korumalı batarya, 95°C yüksek sıcaklık dayanımı, %44,5 termal verimlilik ve 2 ms ultra hızlı tepki süresi ile performans ve verimliliği dengeliyor.

Açık ve kapsayıcı çift yönlü etkileşim modeli sayesinde sergi; oyunlaştırma, multimedya, sosyal etkileşim ve sergileme olmak üzere dört farklı deneyim alanı sunarak ziyaretçileri pasif izleyicilerden aktif “ekosistem ortaklarına” dönüştürüyor. VR tabanlı gelecek mobilite deneyimlerinden bulut üzerinden ortak yaratım süreçlerine kadar uzanan bu yapı, geleneksel sergi anlayışını tamamen dönüştürüyor.

AiMOGA Robotics sahneye çıktı

Ev ekosistemi Chery’nin duygusal yönünü temsil ederken, ileri teknoloji markanın sürekli gelişiminin temelini oluşturuyor. Ekosistem Sergisi kapsamında AiMOGA Robotics çözümleri de sergi alanının genelinde yer alarak teknik odağın merkezi haline geldi.Sergide ayrıca beyin-bilgisayar arayüzü, maske tipi başlık, Gen-1 Brain AI kontrol platformu, Gen-2 hassas robotik el, eklem modülleri ve çok ifadeli robot başı gibi yenilikçi ürünler de sergilendi. Bu kapsamlı yapı, robot bileşenlerinden tam sistem çözümlerine kadar uzanan bütünsel bir teknoloji zinciri sunarak otomotiv üretimi ile robotik sektör arasındaki entegrasyonu güçlendiriyor.

Ekosistem stratejisinden ileri teknoloji uygulamalarına, aile odaklı senaryolardan küresel ortak ekosistem kurulumuna kadar uzanan bu yaklaşım, Chery’nin küresel ailelere güçlü bir değer önerisi sunduğunu ortaya koyuyor. Yeni bir başlangıç noktasında konumlanan marka; mobilite, güvenlik ve teknoloji alanlarına odaklanarak ekosistemini sürekli geliştirmeyi hedefliyor. Küresel iş ortaklarıyla birlikte Chery, aile mobilitesi ekosistemini daha ileriye taşıyarak daha güvenli, konforlu ve akıllı yaşam deneyimleri sunmaya devam edecek ve küresel otomotiv dönüşümünde yeni başarılara imza atmaya devam edecek.