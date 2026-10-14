Chery, Paris’te Avrupa planını açıkladı!

Chery, Paris Otomobil Fuarı’nda yalnızca yeni modellerini değil, Avrupa’daki yeni dönem stratejisini de sahneye taşıdı. Markanın küresel “ForFamily” yaklaşımını Avrupa’ya özel olarak “For EU. ForFamily” sloganıyla yeniden şekillendiren Chery, güvenlik, geniş yaşam alanı ve akıllı teknolojileri merkeze alan mobilite çözümleriyle dikkat çekti. Fuarda markanın ilk tamamen elektrikli modeli CHERY Q, TIGGO4 1.5T, TIGGO7, TIGGO8 ve zorlu güvenlik testlerinden başarıyla geçen TIGGO9 CSH modelleri öne çıktı. Avrupa’daki varlığını yerel Ar-Ge, üretim ve hizmet ağlarıyla güçlendirmeyi hedefleyen Chery, 2026 yılı sonuna kadar Fransa dahil 20 Avrupa Birliği pazarına ulaşmayı, 687 satış ve servis noktasıyla yaklaşık 100 bin aileye hizmet vermeyi planlıyor. Marka, 2027 yılında ise 27 pazarda 1143 satış ve servis noktasına ulaşarak 300 bin aileye mobilite çözümleri sunmayı hedefliyor.

Küresel otomotiv sektörünün önde gelen üreticilerinden Chery, 12 Ekim'de kapılarını açan 2026 Paris Otomobil Fuarı'nda Avrupa pazarına yönelik yeni dönem stratejisini ve geniş ürün yelpazesini otomobil tutkunlarıyla buluşturdu. Markanın aile odaklı mobilite anlayışını Avrupa'nın değişen ihtiyaçlarına uyarlayan “For EU. ForFamily” yaklaşımı, fuarın en önemli mesajlarından biri oldu. Küresel ölçekte benimsediği “ForFamily” vizyonunu Avrupa Birliği ülkelerine özel bir stratejiyle güçlendiren Chery, güvenlik, yaşam alanı ve teknoloji odağındaki ürün geliştirme anlayışını yeni modelleriyle ortaya koydu. Fuarda 3S olarak tanımladığı temel teknoloji yaklaşımını da sergileyen marka, Avrupa'daki farklı aile yapılarına ve kullanım alışkanlıklarına hitap eden geniş ürün gamıyla büyüme hedeflerini paylaştı. Chery, küresel pazarlarda geliştirdiği aile odaklı mobilite çözümlerini Avrupa'daki tüketicilerle buluşturarak uzun vadede on milyonlarca ailenin öncelikli otomobil tercihlerinden biri olmayı amaçlıyor.

Avrupa’da aile odaklı mobiliteye yeni yaklaşım!

Chery'nin küresel marka yaklaşımının temelini oluşturan “ForFamily” vizyonu, “Space. ForFamily”, “Safety. ForFamily” ve “Technology. ForFamily” olmak üzere üç ana unsur üzerine inşa ediliyor. Geniş yaşam alanları, yüksek güvenlik standartları ve akıllı teknolojileri bir araya getiren bu yaklaşım, ailelerin günlük ulaşım ihtiyaçlarından uzun yolculuklarına kadar farklı kullanım senaryolarında konforlu ve güvenli bir deneyim yaşamalarını hedefliyor. Paris Otomobil Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında Yunanistan, Romanya, Macaristan ve Polonya gibi Chery'nin faaliyet gösterdiği Avrupa Birliği ülkelerinden kullanıcı deneyimlerine de yer verildi. Uzun yolculuklarda birlikte vakit geçiren ailelerden güvenlik destek sistemlerinin avantajlarını deneyimleyen fotoğrafçı bir çifte, yoğun yaşam temposunda bir araya gelmeye çalışan iki çocuklu ailelerden evcil hayvanlarını da ailelerinin ayrılmaz bir parçası olarak gören kullanıcılara kadar farklı yaşam hikâyeleri paylaşıldı. Bu deneyimler aracılığıyla Chery'nin güvenlik, geniş iç mekân ve teknoloji alanlarındaki çözümlerinin ailelerin günlük yaşamındaki karşılığı vurgulandı. Marka, söz konusu yaklaşımını Avrupa'nın yerel sürüş koşulları ve kullanıcı beklentileri doğrultusunda “For EU. ForFamily” vizyonuyla daha da ileri taşımayı amaçlıyor.

TIGGO9 CSH zorlu güvenlik testleriyle dikkat çekti!

Avrupa pazarındaki büyümesini güvenlik odaklı ürün geliştirme anlayışıyla destekleyen Chery, gerçek kullanım koşullarını esas alan dayanıklılık ve güvenlik testlerine de büyük önem veriyor. Bu kapsamda marka, 22-24 Eylül tarihleri arasında Romanya'nın Köstence kentinde düzenlediği Karadeniz Güvenlik Testi etkinliğinde TIGGO9 CSH modelini iki zorlu mühendislik testinden geçirdi. 150'den fazla Avrupalı gazeteci ve Alman teknik uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen testlerde, aracın yüksek voltajlı bataryası 24 saat boyunca tuzlu suya maruz bırakıldı. Testin ardından bataryanın sızdırmazlık ve yalıtım kriterlerini karşıladığı doğrulandı. Gerçekleştirilen diğer testte ise aracın alt bölümünün zemine sürtünmesi sonucu batarya muhafazasında yapısal bir hasar meydana gelmediği ve elektrolit sızıntısı oluşmadığı belirlendi. Elde edilen sonuçlar, Chery'nin özellikle elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinde güvenliği temel önceliklerinden biri olarak konumlandırdığını ortaya koydu.

CHERY Q Fransa’da ilk kez otomobil tutkunlarıyla buluştu!

Paris Otomobil Fuarı'nda Chery'nin farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden geniş model ailesi de dikkat çekti. Markanın ilk tamamen elektrikli modeli CHERY Q, Fransa'daki ilk halka açık tanıtımıyla fuarın öne çıkan yeniliklerinden biri oldu. Modern ve dinamik tasarımını geniş iç mekân, çevik sürüş özellikleri ve akıllı araç içi etkileşim teknolojileriyle birleştiren CHERY Q, özellikle ailelerin günlük yaşamına uyum sağlayacak şekilde geliştirildi. Genç sürücüler için ilk otomobil alternatifi olmasının yanı sıra ailelerin ikinci otomobil ihtiyacına da yanıt vermeyi hedefleyen model, şehir içi ulaşım, alışveriş, okul yolculukları ve hafta sonu aktiviteleri gibi farklı kullanım alanları için pratik bir çözüm sunuyor.

Fuarda öne çıkan bir diğer model ise TIGGO4 1.5T oldu. Avrupa Birliği'nde ilk kez Fransa pazarında satışa sunulacak model, Chery'nin aile odaklı SUV ürün gamındaki önemli seçeneklerden biri olarak konumlanıyor. Günlük kullanım ihtiyaçlarına uygun motor performansı ve geniş yaşam alanıyla dikkat çeken TIGGO4 1.5T, şehir içi yolculuklardan uzun mesafeli aile seyahatlerine kadar farklı kullanım koşullarına hitap ediyor. CHERY Q ve TIGGO4 1.5T modellerine, güvenlik testlerinden başarıyla geçen TIGGO9 CSH'nin yanı sıra TIGGO7 ve TIGGO8 modelleri de eşlik etti. Böylece marka, farklı aile büyüklüklerine, yaşam tarzlarına ve mobilite beklentilerine yönelik geniş SUV ve elektrikli otomobil ürün gamını Avrupa'daki tüketicilere tanıttı. Chery standında oluşturulan aile odaklı deneyim alanı da ziyaretçilere modelleri ve sundukları teknolojileri yakından inceleme imkânı sağladı.

Chery 2027’de 27 Avrupa Birliği pazarına ulaşmayı hedefliyor!

2025 yılında Avrupa Birliği pazarına giriş yapan Chery, bölgedeki faaliyetlerini uzun vadeli ve yerelleşme odaklı bir büyüme stratejisiyle geliştirmeyi sürdürüyor. Marka, önümüzdeki dönemde yerel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, üretim altyapısını ve satış sonrası hizmet ağını güçlendirerek Avrupa'daki varlığını daha kapsamlı bir endüstriyel ekosistemle desteklemeyi planlıyor. Bu stratejinin önemli unsurlarından birini de farklı güç aktarma sistemlerine sahip modellerin geliştirilmesi oluşturuyor. Chery, şarj edilebilir hibrit (PHEV), hibrit (HEV) ve tamamen elektrikli (BEV) otomobilleri kapsayan ürün gamıyla farklı pazarların ve tüketici gruplarının ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor. Böylece kısa mesafeli şehir içi yolculuklarda elektrikli sürüşün avantajlarını, uzun mesafeli aile seyahatlerinde ise hibrit teknolojilerin sunduğu esnekliği kullanıcılarıyla buluşturmayı amaçlıyor.

Avrupa Birliği'ndeki büyüme hedeflerini somut rakamlarla ortaya koyan Chery, 2026 yılı içerisinde Fransa dahil 20 pazara ulaşmayı ve toplam 687 satış ve servis noktasıyla yaklaşık 100 bin aileye hizmet sunmayı planlıyor. Markanın 2027 yılı hedefleri arasında ise faaliyet gösterdiği pazar sayısını 27'ye, satış ve servis noktası sayısını 1143'e, hizmet verdiği aile sayısını da 300 bine çıkarmak bulunuyor. Chery, yerel kullanıcı beklentilerine uygun ürünlerini ve satış sonrası hizmetlerini yaygınlaştırarak Avrupa'da sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Paris’in ardından gözler Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’ne çevriliyor!

Paris Otomobil Fuarı'nda Avrupa stratejisini ortaya koyan Chery, küresel kullanıcı ekosistemini geliştirmeye yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Marka, 19-24 Ekim tarihleri arasında Çin'in Wuhu kentinde gerçekleştirilecek 2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi'nde OMODA | JAECOO, iCAUR ve robotik markası AiMOGA ile birlikte yer alacak. “Together. ForFamily” teması kapsamında düzenlenecek etkinliklerde aile odaklı mobilite yaklaşımı, akıllı otomobil teknolojileri ve akıllı yaşam çözümleriyle daha geniş bir perspektifte ele alınacak. Dünyanın farklı bölgelerinden kullanıcıları bir araya getirecek zirve, Chery Grubu'nun otomobillerin ötesine uzanan teknoloji ve kullanıcı deneyimi vizyonunu da ortaya koyacak. Paris'te tanıttığı “For EU. ForFamily” yaklaşımıyla Avrupa'daki yeni dönemine güçlü bir başlangıç yapan Chery, ürün çeşitliliğini, güvenlik teknolojilerini ve yerel hizmet ağını geliştirerek aile odaklı mobilitedeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.