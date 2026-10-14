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İBB’nin eseri! Burası Van Gölü değil Avcılar

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DHA Giriş Tarihi:

İBB’nin eseri! Burası Van Gölü değil Avcılar

Avcılar'da rögarlar taştı; sokaklar su altında kaldı

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Foto - İBB’nin eseri! Burası Van Gölü değil Avcılar

Avcılar’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Yeşilkent Mahallesi’nde sokakları su altında bıraktı. Yağmur suyuyla dolan yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

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Foto - İBB’nin eseri! Burası Van Gölü değil Avcılar

Sabah erken saatlerde başlayan yağmura yakalananlar yer yer göle dönen yollarda güçlükle ilerledi.

#3
Foto - İBB’nin eseri! Burası Van Gölü değil Avcılar

Petrol Ofisi Caddesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi altgeçidi rögarların yetersiz kalması nedeniyle dere yatağına döndü.

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Foto - İBB’nin eseri! Burası Van Gölü değil Avcılar

Araçlar yağmur suyu basan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yeşilkent Mahallesi’nde birçok cadde ve sokak göle döndü. Gümüşpala Mahallesi’nde okula gitmek için yola çıkan öğrenciler yolda güçlükle ilerledi.(DHA)

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Yorumlar

yağmurda dışarı çıkmasınlar :)

cereyanlı arabalar ne olacak ? böyle sellere maruz kalırsa vay hallerine
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