İBB’nin eseri! Burası Van Gölü değil Avcılar

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Avcılar'da rögarlar taştı; sokaklar su altında kaldı
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Avcılar'da rögarlar taştı; sokaklar su altında kaldı
Avcılar’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Yeşilkent Mahallesi’nde sokakları su altında bıraktı. Yağmur suyuyla dolan yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
Sabah erken saatlerde başlayan yağmura yakalananlar yer yer göle dönen yollarda güçlükle ilerledi.
Petrol Ofisi Caddesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi altgeçidi rögarların yetersiz kalması nedeniyle dere yatağına döndü.
Araçlar yağmur suyu basan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yeşilkent Mahallesi’nde birçok cadde ve sokak göle döndü. Gümüşpala Mahallesi’nde okula gitmek için yola çıkan öğrenciler yolda güçlükle ilerledi.(DHA)
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