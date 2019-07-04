0553 313 94 23

Chelsea’nin yeni teknik direktörü Frank Lampard oldu

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine kulübün efsane isimlerinden olan Frank Lampard’ı getirdi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:37
Chelsea’nin yeni teknik direktörü Frank Lampard oldu

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine kulübün efsane isimlerinden olan Frank Lampard’ı getirdi. Londra temsilcisi, Lampard ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


Geride kalan sezonda UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Chelsea, yeni teknik direktörünü buldu. Maviler, İtalyan teknik adam Maurizio Sarri’nin Juventus’un başına geçmesiyle boşalan teknik direktörlük görevine uzun yıllar Chelsea forması giymiş olan Frank Lampard’ın getirildiğini duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden ’Frank Lampard Chelsea’ye geri döndü’ başlığıyla yapılan açıklamada, genç teknik adam ile Stamford Bridge’de imza töreni düzenlendiği aktarılırken, Lampard ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.


Chelsea ile efsaneleşen 41 yaşındaki teknik direktör, yaptığı açıklamada ise, "Chelsea’ye teknik direktör olarak geri döndüğüm için gurur duyuyorum. Herkes bu kulübe olan sevgimi biliyor. Benim tek odak noktam gelecek sezon için hazırlık yapmak. Çok çalışmak ve kulübe daha fazla başarı getirmek için buradayım. Görevime başlamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaman’da bıçaklanan köy muhtarı tedavi altına alındı
    1. Karaman’da bıçaklanan köy muhtarı..
    2. Kamyonet motosiklete çarptı: 1 yaralı
    3. CHP’li eski vekile dolandırıcılık..
    4. Köyden kente göçü azaltma projelerine..
    5. Eskişehir Gelişim Okulları’ndan Rektör..
    6. Ambulansların trafikle imtihanı
    7. OPPO'nun desteklediği "PUBG Mobile..
    8. Başakşehir emniyetinden ruhsatsız..
    9. Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin tarih..
    10. Türkiye'de yüksek öğrenim gören..
    11. İŞKUR Eskişehir rakamları açıklandı
    12. Trafoda çıkan dumanlar korkuttu
    13. Bu meslek Türkiye’de sayılı: Şemsiye..
    14. Yaralı hayvanlar profesyonel..
    15. TSKB'den toplumsal cinsiyet eşitliği..
    16. Mersin'de çaldığı araçla kaza yapan..
    17. Fenerbahçe salonda çalıştı
    18. Estonya’dan Trump’a bağımsızlık günü..
    19. Minik eller çömlek yaptı
    20. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını..
    21. Göbeğini kaşıyan adam!
    22. Şehirlerarası yolda tehlikeli yolculuk
    23. SİAD Sinop Şubesi olağan üye..
    24. Sanat akademisi öğrencileri, duvarları..
    25. Akıncı Üssü davası
    26. Başkan Gültak: “Çavuşlu Deresi’ndeki..
    27. Türk Kızılaydan Musullu göçmenlere..
    28. Cidde’ye Özgürlük Heykeli
    29. Kaş arası kırışıklarına elveda deyin
    30. Altıeylül’den çocuklara ücretsiz yaz..
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”