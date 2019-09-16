Chelsea Valencia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. H grubu mücadelesinde Chelsea ile Valencia karşı karşıya gelecek. Peki, Chelsea Valencia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?16 Eylül 2019 Pazartesi 19:05
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. H grubu mücadelesinde Chelsea ile Valencia karşı karşıya gelecek. Peki, Chelsea Valencia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 17 Eylül 2019'da başlıyor. Futbolseverler FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı Chelsea Valencia maçının detaylarını merak etmeye başladı.
Chelsea Valencia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Lig H Grubu ilk maçında Chelsea sahasında İspanyol ekibi Valencia'yı konuk edecek. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadele TSİ 22.00'e başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi Bein Sports 4 ekranlarından naklen izleyebilecek.
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