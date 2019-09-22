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Chelsea Liverpool maçı kaç kaç bitti?

Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Peki, Chelsea Liverpool maçı kaç kaç bitti?

22 Eylül 2019 Pazar 22:09
Chelsea Liverpool maçı kaç kaç bitti?

Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Peki, Chelsea Liverpool maçı kaç kaç bitti?

İngiltere Premier Lig'in 6. haftası dev bir maça tanıklık etti. İşte Chelsea Liverpool maçının tüm detayları...

MAÇ SONUCU:2-1

Liverpoool galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Liverpool, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Ligin 6. haftasının kapanış maçında Chelsea, sezona 5'te 5 yaparak başlayan Liverpool'u ağırladı. Alexander-Arnold'ın 14 ve Firmino'nun 30. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazanan Liverpool, galibiyet serisini 6 karşılaşmaya çıkardı. Chelsea'nin golünü, 71. dakikada Kante kaydetti.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki rakiplerinden Wolverhampton, Crystal Palace deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Dendoncker'ın 46. dakikada kendi kalesine attığı golle geriye düşen Wolverhampton, Jota'nın 90+5'inci dakikada kaydettiği golle bir puanı kurtardı.

West Ham United, konuk ettiği Manchester United'ı Yarmolenko'nun 44 ve Cresswell'in 84. dakikadaki golleriyle 2-0 mağlup etti. United'ın forvet oyuncusu Rashford, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 61. dakikada sahayı terk etti.

Arsenal da seyircisi önünde oynadığı Aston Villa maçını, 1-0 geride girdiği 41. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen 3-2 kazandı. Londra ekibinin golleri, 59. dakikada Pepe (penaltıdan), 81. dakikada Chambers ve 84. dakikada Aubameyang'dan geldi.

Puanını 18'e çıkaran Liverpool, Manchester City'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. 11 puana ulaşan Arsenal 4. sıraya yükselirken, 8'er puanlı takımlardan Manchester United 8, Chelsea 11. sırada yer aldı.

 

Henüz galibiyeti bulunmayan Wolverhampton ise 4 puanla 19. sıradaki yerini korudu.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 22:09
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