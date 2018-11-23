Chelsea, Kante'nin sözleşmesini uzattı





ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante'nin sözleşmesi, 2023 yılına kadar uzatıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kante'nin 2021 yılında sona erecek mukavelesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.



Leicester City'den 2016 yılında 35,8 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Fransız orta saha oyuncusu, Chelsea formasıyla 105 maçta 4 gole imza attı. N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı'nda ise 36 maça çıktı.