  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Chelsea, Enzo Fernandez'i rekor bedelle transfer etti
Spor

Chelsea, Enzo Fernandez'i rekor bedelle transfer etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Arjantinli futbolcu Enzo Fernandez'in transferi konusunda kulübü Benfica ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 11:10:00 -
Chelsea, Enzo Fernandez'i rekor bedelle transfer etti

Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraflar, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için el sıkıştı. Transferin 121 milyon avro karşılığında gerçekleştiği belirtildi.

Fernandez böylece 2021 yazında 117,5 milyon avro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan Manchester City'ye transfer olan Jack Grealish'e ait Premier Lig rekorunu kırdı.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği River Plate'te başlayan ve 2022 yazında Benfica'ya giden Fernandez, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nda da oynuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23