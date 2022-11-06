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Spor Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta şifresiz CANLI İZLE
Spor

Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta şifresiz CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig’in 15.haftasında Chelsea ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın saat kaçta başlayacağını, hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Chelsea-Arsenal maçı ne zaman? Chelsea-Arsenal muhtemel 11’ler:

Yeniakit Publisher
2022-11-06 12:47:00 -
Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta şifresiz CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig’de heyecan 15.hafta maçlarıyla sürüyor. Haftanın kritik maçlarından birinde Chelsea ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta?

Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta şifresiz CANLI İZLE

Chelsea ile Arsenal bugün karşılaşacak. Türkiye saatiyle 15.00’te başlayacak olan maçı beIN Sports 3 naklen yayımlayacak.

Chelsea-Arsenal muhtemel 11’ler:

Chelsea: Mendy; Chalobah, Silva, Koulibaly; Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic, Cucurella; Mount; Aubameyang, Sterling

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli, Jesus

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