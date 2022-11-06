Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta şifresiz CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig’in 15.haftasında Chelsea ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın saat kaçta başlayacağını, hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Chelsea-Arsenal maçı ne zaman? Chelsea-Arsenal muhtemel 11’ler:
İngiltere Premier Lig’de heyecan 15.hafta maçlarıyla sürüyor. Haftanın kritik maçlarından birinde Chelsea ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta?
Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta şifresiz CANLI İZLE
Chelsea ile Arsenal bugün karşılaşacak. Türkiye saatiyle 15.00’te başlayacak olan maçı beIN Sports 3 naklen yayımlayacak.
Chelsea-Arsenal muhtemel 11’ler:
Chelsea: Mendy; Chalobah, Silva, Koulibaly; Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic, Cucurella; Mount; Aubameyang, Sterling
Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli, Jesus