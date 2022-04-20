Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Chelsea-Arsenal maçı canlı | İngiltere Premier Lig'in 33.haftasında Chelsea ile Arsenal karşı kaşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu mücadelenin hangi gün olacağını araştırmaya başladı. Peki, Chelsea Arsenal maçını hangi kanal veriyor?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Haftanın önemli maçlarından birinde Chelsea ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Peki, zorlu maç ne zaman?
Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Chelsea-Arsenal maçı 20 Nisan Çarşamba akşamı TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak. Premier Lig'de Chelsea 62 puanla 3.sırada yer alıyor. Arsenal ise 54 puanla 5bsırada bulunuyor.