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Spor Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Chelsea-Arsenal maçı canlı | İngiltere Premier Lig'in 33.haftasında Chelsea ile Arsenal karşı kaşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu mücadelenin hangi gün olacağını araştırmaya başladı. Peki, Chelsea Arsenal maçını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-04-20 13:59:00 -
Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Haftanın önemli maçlarından birinde Chelsea ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Peki, zorlu maç ne zaman?

Chelsea-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Chelsea-Arsenal maçı 20 Nisan Çarşamba akşamı TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak. Premier Lig'de Chelsea 62 puanla 3.sırada yer alıyor. Arsenal ise 54 puanla 5bsırada bulunuyor.

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