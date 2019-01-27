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Chelsea 3 golle tur atladı

- İngiltere Federasyon Kupası'nda Chelsea, Sheffield Wednesday'i 3-0 mağlup ederek 5. tura çıktı

27 Ocak 2019 Pazar 23:40
Chelsea 3 golle tur atladı


İSTANBUL (AA) - İngiltere Federasyon Kupası'nda Chelsea, sahasında Sheffield Wednesday'i 3-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Federasyon Kupası 4. turunda Premier Lig takımı Chelsea, Championship ekibi Sheffield Wednesday'i Stamford Bridge Stadı'nda konuk etti.

Chelsea, ilki penaltıdan olmak üzere 26 ve 83. dakikalarda Willian, 64. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin attığı gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı ve 5. tura kaldı.

Bu arada Arjantinli golcü futbolcu Gonzalo Higuain, Sheffield Wednesday karşılaşmasında Chelsea formasını ilk kez giydi.



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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 23:40
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