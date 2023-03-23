Check-up için gitti gerçeği öğrendi

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Uzunpınar Mahallesi’nde yaşayan 62 yaşındaki Hamdi Açıkgöz, rutin bir check-up kontrolü yaptırmak için Özel Tekden Denizli Hastanesi’ne müracaat etti. Herhangi bir şikayeti olmayan ve sadece kontrol için check-up yaptırmak isteyen Açıkgöz’ün yapılan kontrollerinde kalp damarlarımda ciddi darlık tespit edildi. Kalp krizi riskine karşılık Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Demir tarafından acil tedavi olması tavsiye edilen Açıkgöz, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Vefa Özcan ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sayesinde sağlığına kavuştu.

Daha önce Denizli Tekden Hastanesi’nde check-up yaptıran kişilerin tavsiyesi üzerine kontrol için olarak hastaneye müracaat ettiğini belirten Hamdi Açıkgöz, “Aslında herhangi bir şikayetim yoktu. Ama genel bir kontrol amacıyla yaptırmak istedim. Birçok doktora muayene oldum. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Demir, beni muayene etti. Yapılan testler sonrasında acil anjiyo yapılması gerektiğini söyledi. Yaptığı anjiyoda kalp damarlarım tıkandığını ve her an kalp krizi riskiyle karşı karşıya olduğumu öğrendim. Beni hemen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Vefa Özcan’a yönlendirdi. Doktor Vefa Bey bana by-pass yaptı. Çok şükür iyiyim. Hayatımda ilk defa check-up yaptırdım. Ama bundan sonra mutlaka yaptıracağım. Herkese de tavsiye ederim. Check-up sayesinde belki de kurtuldum. Benim ara ara sıkıntılar yaşayıp önemsemediğim şeyleri doktorlarım büyük titizlikle araştırıp müdahale ettiler. Öncelikle damarlarımın tıkandığını tespit eden doktorum Mustafa Demir’e, beni ameliyat eden doktorum Vefa Bey’e ve tüm hastane personeline çok teşekkür ederim. Arabamıza yıllık bakımını yaptırıyoruz. Ama kendi sağlığımızı hep erteliyoruz. Tavsiyem kendi sağlığınızı ertelemeyin. Yıllık kontrollerini mutlaka yaptırın” dedi.

“Aslında çok fazla şikayeti yoktu”

Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Demir de “Check-up’ın kelime anlamı, kontrol etmektir. Sağlık açısından baktığımız zaman günümüzde baştan aşağı sağlık muayenesi yaptırmak anlamına gelmektedir. Hamdi Bey de 62 yaşında hastanemize check-up yaptırmak için başvurmuş. 20 yıl önce bıraktığı sigara öyküsü ve düzenli kullandığı tansiyon ilacı vardı. Check-up muayenesine geldiğinde şikayet olarak sadece yokuş yukarı çıkarken çabuk yorulduğunu bunun dışında herhangi bir şikayeti olmadığını ifade etti. Yaptığımız testlerde çok ciddi damar hastalığı olduğunu tespit ederek hemen anjiyo olması gerektiğini söyledik. Check-up işlemleri biter bitmez de hastamızı koroner anjiyografi için anjiyo laboratuarına aldık. Yaptığımız anjiyoda ana koroner dediğimiz kalbin yüzde yetmişini besleyen damarda yüzde doksan dokuz oranında çok ciddi darlık olduğunu ve acil ameliyat olması gerektiğini belirttik. Kalp damar cerrahisi ile beraber değerlendirdik. Hastayı acilen ameliyata aldılar. Yaklaşık beş gün sonra hastamız yürüyerek sağlıklı bir şekilde taburcu oldu. Hastalarımız sağlıklı ve mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimle” diye konuştu.

“Günlük koşuşturma sırasında hastalıklarımızı önemsemiyoruz”

Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji doktorlarından Uzm. Dr. Mustafa Demir, “Kalp krizi geçiren hastalarla karşılaştığımızda yakınlarından en çok duyduğumuz cümle ‘Hocam hiçbir hastalığı yoktu, nasıl kalp krizi geçirdi anlamadık’ oluyor. Aslında bu grubun birçok şikayetinin olduğunu ama günlük koşuşturmada bu şikayetleri çok fazla önemsemediğini ve kontrol ettirmediğini görüyoruz. Kalp krizi sebebiyle gece-gündüz fark etmeden acilen anjiyoya aldığımız hastaları değerlendirdiğimizde ya kolesterolü yüksek çıkıyor ya şeker hastalığı var ya çok sağlıksız besleniyor ya da sigara içiyor. Aslında altta yatan ciddi problemler var ama hasta kontrole gitmediği için durumun farkında değil. Ama olay kalp krizi aşamasına geldiğinde genelde söylenen ‘Hiçbir hastalığı yoktu, nasıl kalp krizi geçirdi’ oluyor. Bu konuda şöyle düşünebiliriz. Günlük kalp atım sayımız yüz bin ile yüz yirmi bin arasında, yıllık kalp atım sayımızı düşündüğümüzde otuz atı milyon kez kalbimiz bizim için çarpıyor. Bir insan ömrünün toplam kalp atımını hesapladığımızda 70 yıllık insan ömründe yaklaşık iki buçuk milyar kalp atım sayımız var. Yeni aldığımız son model bir arabayı bile hemen 1 yıl sonra kontrole götürürken kendi canımızı bu kadar değersiz hissederek kontrolünü yaptırmamak gerçekten içler acısı bir durum. Başka bir açıdan baktığımız zaman da ben hiç doktora gitmedim diye övünen bir kısım da var. Oysa erkeklerde 45, kadınlarda 50 yaş üstü bireylerde damar hastalıkları yönünden kontrol yaptırmasını kalp hastalığı ve damar sağlığı açısından mutlaka öneririm” şeklinde bilgi verdi.