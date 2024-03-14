ChatGPT’ye Ekrem soruldu… “Homo dostu” dedi!..

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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra LGBT desteğiyle büyük infiale neden oldu. İBB TV’nin logosunu değiştirip LGBT renklerini getiren, “Eşcinsellerin özgürlüklerini koruma sorumluluğumuz var ama eşcinsel evliliğe izin verilmesine henüz toplumumuz hazır değil” diyerek uzun vadede sapkın “evlilikleri” desteklediğini ifade eden, İBB personeline zorunlu ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ dersleri veren ve İBB bünyesinde eşcinsel sapkınları istihdam eden Ekrem İmamoğlu, yaptığı rezilliklerle yapay zekanın bile kendisini “homo dostu” olarak tanımasına neden oldu.

ChatGPT’den İmamoğlu cevabı

Dünyanın en yaygın yapay zeka dil modeli olan ChatGPT’ye kullanıcılar Ekrem İmamoğlu’nu sordu. İmamoğlu hakkında rastgele metin yazması istenen ChatGPT’nin cevabı olay oldu. Yapay zeka modeli, İmamoğlu’nun yönettiği İBB’nin eşcinsel dostu olduğunu vurguladı, belediyenin sapkınlar için etkinlikler düzenlemeye başlayacağını söyledi.

İşte yapay zekanın İBB hakkındaki yazısı:



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