ChatGPT, ABD ordusunun hizmetine giriyor!

Microsoft, ABD istihbarat kurumları için özel olarak tasarlanan ve internet bağlantısı olmadan çalışan GPT-4 tabanlı bir yapay zeka modelini tanıttı.

Microsoft, ABD istihbarat kurumları için özel olarak tasarlanan ve internet bağlantısı olmadan çalışan GPT-4 tabanlı bir yapay zeka modelini tanıttı. Bloomberg'ün haberine göre bu model ile kurumlar, bağlantı riski olmadan çok gizli bilgileri analiz edebilecek. Aynı şekilde ChatGPT ve Microsoft Copilot'a benzer bir sohbet robotuyla güvenli bir şekilde sohbet etmeleri sağlanacak. Söz konusu büyük dil modeli, güvenli bir ortamda çalışacak.

Paylaşılan bilgilere göre; bahsi geçen yapay zeka hizmeti, istihbarat kurumları arasında gizli verileri işlemek için üretken yapay zekayı kullanmaya yönelik artan ilgiye yanıt veriyor. Bununla beraber, veri ihlalleri veya bilgisayar korsanlığı risklerini de azaltıyor.

Aslına bakarsanız, ChatGPT normalde Microsoft tarafından sağlanan bulut sunucularında çalışıyor. Bu durum, veri sızıntısı ve dinleme risklerini beraberinde getirebiliyor. Böyle bakıldığında, CIA geçen yıl ChatGPT benzeri bir hizmet oluşturma planını duyurmuştu, ancak Microsoft'un bu adımının ayrı bir proje olduğu belirtiliyor.

Microsoft'un stratejik görevler ve teknolojiden sorumlu baş teknoloji sorumlusu William Chappell'in aktardıklarına göre; yeni sistemin geliştirilmesi, 18 aylık bir çalışma gerektirdi. Bu süre boyunca Iowa'daki bir yapay zeka süper bilgisayarı modifiye edildi. Modifiye edilen GPT-4 modeli, kullanıcıları tarafından sağlanan dosyaları okuyabilse de internete erişemiyor. Chappell konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

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“İlk kez izole edilmiş bir versiyona sahibiz ve bu versiyon sadece ABD hükümeti tarafından erişilebilen özel bir ağ üzerinde bulunuyor.”

Perşembe günü aktif hale getirilen bu yeni hizmet, şu anda istihbarat topluluğundaki yaklaşık 10 bin kişi tarafından kullanılabiliyor. Yapay zekanın sunduğu yanlış çıktıların çoğunlukla internetteki kaynaklarla doğrulandığını düşünürsek, istihbarat birimlerinin bu yeni hizmet kapsamında ince bir çizgi üzerinde yürüdüğünü söyleyebiliriz.