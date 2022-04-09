Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı Avustralya Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak. Leclerc, Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5,2 kilometrelik pistte yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 17.868 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

24 yaşındaki pilot, Bahreyn'den sonra bu sezon ikinci, kariyerinin ise 11. pole pozisyonunu kazandı. Red Bull pilotlarından Hollandalı Max Verstappen ikinciliği, Meksikalı Sergio Perez üçüncülüğü elde etti. 58 turluk yarış 10 Nisan Pazar TSİ 08.00'de başlayacak. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Charles Leclerc’in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Charles Leclerc kim?

Charles Leclerc kimdir? Charles Leclerc kaç yaşında kariyeri

Charles Marc Hervé Perceval Leclerc 16 Ekim 1997'de Monako'da dünyaya geldi. Leclerc 2005 yılında karting yarışları ile kariyerine başladı. 2005, 2006 ve 2008 yıllarında Fransa PACA şampiyonasını kazandı. 2017 Formula 2 2017'de Leclerc şampiyonasında 1. olarak 2018 sezonunda Sauber-Ferrari Formula 1 takımında yer aldı. Takvimde yer alan 21 yarışa katılan Leclerc 10 yarışta ilk 10'da yer aldı, 5 yarışta finişi göremedi. Sezonu 39 puanla 13. sırada tamamladı.

2019 yılı için Scuderia Ferrari ile anlaştı. 21 yarış sonucunda sezonu 264 puanla 4. olarak Sebastian Vettel'in bir sıra önünde tamamladı. 2019'dan başlayarak 2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Leclerc, şu anda Ferrari için yarışıyor. 2019 Bahreyn Grand Prix'sinde Formula 1'de pole pozisyonuna hak kazanan en genç ikinci sürücü oldu. Ayrıca Leclerc 2019 Belçika Grand Prix'inde ilk kariyer galibiyetini aldı. 2019 sezonunda Pole Trophy'yi kazanan en genç sürücü oldu.