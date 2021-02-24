TCG Çeşme araştırma gemisi, kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmaları yapmakta. Söz konusu gemi yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart tarihine kadar kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırmaları yapacak. TCG Çeşme araştırma gemisi, Yunanistan'a bağlı savaş uçakları tarafından chaff fişeği ile taciz edildi. Bu gelişmenin ardından Chaff fişeği ne olduğu ve ne işe yaradığı merak konusu oldu. Peki, Chaff fişeği ne demek? Chaff fişeği ne işe yarar?

Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı 4 F-16 uçağı Limni Adası batısında TCG Çeşme'ye yöneldi. Savaş uçaklarından biri TCG Çeşme'ye 2 deniz mili mesafede bir chaff fişeği atarak taciz etti. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize karşı gerekli karşılığın verildiğini açıkladı. Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan önleme sistemi chaff sistemi askeri uçakların çoğunda mevcuttur. Söz konusu sistem pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılmaktadır.

Chaff fişeği ne demek? Chaff fişeği ne işe yarar?

TCG Çeşme gemisine karşı Yunan uçakları tarafından kullanıldığı belirtilen chaff fişeği, ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılmaktadır. Chaff fişeği sistemi hemen bütün askeri uçaklarda yer alır. Fişekler, pilotlar tarafından veya tehlike algılandığında otomatik olarak fırlatılmaktadır. Cheff fişeği, ısı ve radar güdümlü füze aldatıcısı olarak bilinmektedir. Söz konusu fişek, uçaklarda savunma sistemi olarak kullanılır. Uçağı takipte olan füzelerin hedefini daha büyük bir hedef oluşturarak saptırmak için kullanılan ve üzerine füze kitlendiği alarmını alan pilotun, düğmeye basmasıyla ya da otomatik olarak fırlatılır.

Chaff, alüminyum ve metalize cam gibi folyoya benzeyen maddelerden meydana gelir. Pilot, sistemi aktif hale getirdiğinde uçaktan çok ince alüminyum ve bakır gibi demir parçaları bırakılır. Radarda en çok sinyal üreten maddeler demirlerdir. Dolayısıyla radar güdümlü füze, bu metallerin radar izini uçağın radar izi zannederek bu metalleri izler.