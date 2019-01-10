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“Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi”

Artuklu Sarayı’nın 26 yıl başmühendisliğini yapan Cezeri’nin olağanüstü makineleri, “Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi” adıyla 15 Şubat’ta UNIQ Expo’da sanatseverlerle buluşacak.

10 Ocak 2019 Perşembe 11:46
“Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi”

Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi” 15 Şubat’ta UNIQ Expo’da sanatseverlerle buluşacak. Artuklu Sarayı’nın 26 yıl başmühendisliğini yapan Cezeri’nin olağanüstü makineleri, 15 yıllık titiz bir çalışmayla 15 Şubat’ta UNIQ Expo’da ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

Mühendisliği sanatla, bilimi hayatla buluşturan Cezeri’nin bugün hâlâ kullandığımız 4 zamanlı dişli mekanizmalar, zamanı hassas şekilde ölçen saatler ve krank mili gibi icatlarının gösterileceği “Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi” mekanik tarihinin görkemli hikayesini meraklılarıyla buluşturacak. 15 Haziran’a kadar devam edecek sergi, bin 500 metrekarelik alanda, içerisinde boyutları 4 metreyi bulan dev makinelerle birlikte 66 farklı alet ve makineyle, bilimden sanata, tarihten mekaniğe ziyaretçileri bilgilendirerek sıra dışı bir sergi deneyimi sunmayı hedefliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:46
  1. Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi
  2. UNIQ Expo
  3. Artuklu Sarayı
  4. Cezeri

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