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Seçim 2019 Sayfası

Cezayirliler ‘3B’nin istifasını istiyor

CEZAYİR (İHA) – Cezayir Cumhurbaşkanı Abdüzaziz Buteflika’nın istifasının ardından göstericiler, şimdi de devletin en üst kademesinde bulunan ve ismi B harfi ile başlayan 3 yetkilinin istifasını isteyerek protesto gösterisi düzenledi.

05 Nisan 2019 Cuma 19:52
Cezayirliler ‘3B’nin istifasını istiyor

CEZAYİR (İHA) – Cezayir Cumhurbaşkanı Abdüzaziz Buteflika’nın istifasının ardından göstericiler, şimdi de devletin en üst kademesinde bulunan ve ismi B harfi ile başlayan 3 yetkilinin istifasını isteyerek protesto gösterisi düzenledi.


Cezayir halkı, Buteflika’nın istifasının ardından sistemin değişmesini talep ederek sokaklara indi.


Göstericiler, kısaca “3B” olarak adlandırdıkları soy isimleri “B” harfi ile başlayan 3 devlet yetkilisinin de görevi bırakmasını talep etti. İstifası istenen Milli Konsey’in Başkanı Abdülkadir Bensalah, Başbakan ve İçişleri Bakanı Nureddin Bedouine ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Belaiz Buteflika’ya yakınlığıyla biliniyor.


Bir gösterici yaptığı açıklamada, “Başkanın istifası bizim ana isteğimizdi şimdi de gerçek ve toplu bir rejim değişikliği istiyoruz” dedi. Göstericilerden biri olan kamu bankası görevlisi Nureddin Dimi, “Esaslı bir değişim istiyoruz, geçici çözümlere ihtiyacımız yok” ifadesini kullandı.


Ülkede anayasal düzen korunurken, Milli Konsey Başkanı Bensalah’ın 3 ay sonra yapılacak seçimde Devlet Başkanı seçilmesi bekleniyor. Bugün ilk defa halk, Buteflika’sız bir Cezayir’de protesto düzenledi. Buteflika 20 yıllık iktidarından sonra halkın ve ordunun baskısıyla geçtiğimiz Salı günü görevden ayrılmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 19:52
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