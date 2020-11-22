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Aktüel Cezayir'in doğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem
Aktüel

Cezayir'in doğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:07:50 -
Cezayir'in doğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in doğusundaki Skikda ilinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Devlete bağlı Astronomi, Astrofizik ve Jeofizik Araştırma Merkezi'nin sitesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 04.53'te merkez üssü Skikda'nın El-Haruş bölgesinin güneybatısı olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, 06.17'de ikinci bir depremin daha meydana geldiği aktarılırken bu depremin büyüklüğüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

Resmi makamlardan, sarsıntının etkileri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Cezayirli aktivistler, sosyal medya hesaplarında depremin ardından bölgedeki binalarda meydana geldiğini ifade ettikleri hasara ilişkin bazı görüntüler paylaştı.

Cezayir'de Mayıs 2003'te meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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