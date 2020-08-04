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Ekonomi

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi yarın Türkiye'ye ulaşacak

Yeniakit Publisher
2020-08-04 12:14:53 -
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi yarın Türkiye'ye ulaşacak

ANKARA (AA) - Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin yarın Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 1 Ağustos'ta Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Yunanistan açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 5 Ağustos'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.

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