  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cezayir'den Mali'deki darbeye tepki: Yönetime ulaşmanın tek yolu sandık
Aktüel

Cezayir'den Mali'deki darbeye tepki: Yönetime ulaşmanın tek yolu sandık

Yeniakit Publisher
2020-08-19 18:38:31 -
Cezayir'den Mali'deki darbeye tepki: Yönetime ulaşmanın tek yolu sandık

CEZAYİR (AA) - Cezayir, Mali'de silahlı kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından yapılan darbeye yönelik, güney komşusunda "anayasaya aykırı herhangi bir yönetim değişikliğini" kabul etmediklerini belirtti.

Askeri darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifasının ardından Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir 2007 Afrika Demokrasi, Seçimler ve Yönetişim Şartı, 1999 Cezayir Deklarasyonu başta olmak üzere ilgili Afrika Birliği araçları uyarınca anayasaya aykırı herhangi bir yönetim değişikliğini kabul etmediğini yineler." ifadelerine yer verildi.

Afrika Birliği'nin anayasal düzene saygı ilkesinin ihlal edilemeyeceği belirtilen açıklamada, "Yönetim ve meşruiyete ulaşmanın tek yolu sandıktır." denildi.

Mali'deki durumdan endişe duydukları kaydedilen açıklamada, ülkedeki krizi bir an önce aşmak için tüm taraflara anayasal düzene saygı göstermeleri çağrısı yapıldı.

- Mali'de darbe

Mali'de dün Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı istifaya zorlayan darbeciler, seçimlerin en makul sürede yapılacağını duyurdu.

Bir grup askerle devlet televizyonu ORTM'ye çıkan Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı İsmail Wague, bildiri okuyarak ülkenin istikrarını korumaya çalıştıklarını öne sürdü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bergüzar Korel, ağlayarak Bakan Koca’dan yardım istedi
Gündem

Bergüzar Korel, ağlayarak Bakan Koca’dan yardım istedi

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabı instagram üzerinden bir canlı yayın açtı. Yayında Spinal muskuler atrofi (SMA) (doğuştan genetik ..
Sınırlarımıza 60 km mesafede! ABD'den skandal Türkiye hamlesi
Dünya

Sınırlarımıza 60 km mesafede! ABD'den skandal Türkiye hamlesi

Doğu Akdeniz'de hukuksuz hamlelerde bulunarak bölgede tansiyonu artıran Yunanistan, çareyi ABD'ye kucak açmakta buldu. Son zamanlarda Dedeağ..
Türkiye'ye açık Doğu Akdeniz desteği: Tüm adımlarını destekliyoruz
Dünya

Türkiye'ye açık Doğu Akdeniz desteği: Tüm adımlarını destekliyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgedeki faal..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı