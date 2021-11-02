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Gündem Cezayir'den Libya açıklaması: Kilit rol üstlenmeli!
Gündem

Cezayir'den Libya açıklaması: Kilit rol üstlenmeli!

Fransa’nın Paris’te düzenleyeceği ve kimi analistlerin ‘vakit kaybı’ olarak değerlendirdiği Libya konulu konferansa ilişkin Cezayir’den sıcak bir açıklama geldi. Cezayir Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Paris’te Libya’nın ‘kilit rol’ üstlenmesini bekliyoruz’ denildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 02:11:00 - 2021-11-02 02:13:46
Cezayir'den Libya açıklaması: Kilit rol üstlenmeli!

Libya’da siyasi gruplar arasında gerginlik devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un öncülük edeceği Libya konulu Paris konferansı 12 Kasım’da gerçekleştirilecek. 

Konferansa ilişkin Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in Kurtuluş Devrimi adı verilen bağımsızlık mücadelesinin 67. yıl dönümü vesilesiyle Cezayir, Libya ve Tunus Dışişleri Bakanlarının görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'nın Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ve Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile Cezayir'in başkentinde bir araya geldikleri belirtildi.

Üç bakanın başta Paris Konferansı olmak üzere Libya ile ilgili toplantılara ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, Trablus yönetimine önceki toplantılarda gereken önemin verilmediği kaydedildi.

Açıklamada, 12 Kasım'da düzenlenecek Paris Konferansında "Libya Devletinin, bu konferansta ana aktör olarak kilit bir rol üstlenmesi gerektiği" vurgulandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin seçimlerden önce 12 Kasım'da Libya konulu uluslararası konferansa ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi 8 Ekim'de Cenevre'deki oturumun ardından, yabancı savaşçılar ve paralı askerlerin ülkeden çıkarılması konusunun aşamalı olarak çözülmesi yönünde karara varmıştı.

Ülkede çeşitli kurumlar arasında seçim kanununa dair bazı anlaşmazlıklarla birlikte seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması bekleniyor.

 

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