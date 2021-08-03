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Dünya Cezayir’den İsrail’e Afrika Birliği vetosu! Cezayir, İsrail’e ‘dur’ dedi!
Dünya

Cezayir’den İsrail’e Afrika Birliği vetosu! Cezayir, İsrail’e ‘dur’ dedi!

İsrail'in gözlemci statüsüyle Afrika Birliği'ne dahil olma girişimi, Cezayir'in öncülük ettiği blok tarafından engellendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 23:01:00 -
Cezayir’den İsrail’e Afrika Birliği vetosu! Cezayir, İsrail’e ‘dur’ dedi!

İsrail'in gözlemci statüsüyle Afrika Birliği'ne dahil olma girişimi, Cezayir'in öncülük ettiği blok tarafından engellendi.

Kısa bir süre önce birliğe gözlemci olarak dahil olan İsrail'in bu statüsü, Cezayir öncülüğündeki 13 ülkenin girişimiyle geri alındı.

İsrail, yaklaşık 20 yıldır Afrika Birliği'nde gözlemci statüsüyle yer almak için girişimlerde bulunuyordu.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra, İsrail'in bu hamlesi karşısında sessiz kalmayacaklarını ifade ederek, bu statünün İsrail'e verilmesinin Cezayir'in istikrarına ve Filistin meselesine darbe vuracağını kaydetti.

Diplomatik kaynaklar, Cezayir'in hamlesine Güney Afrika, Tunus, Eritre, Senegal, Tanzanya, Nijer, Komor Adaları, Gabon, Nijerya, Zimbabve, Liberya, Mali ve Şeyşeller'in de destek olduğunu aktardı.

Mısır, Fas ve Sudan gibi ülkelerin, İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci statüsüyle dahil olmasından yana olduğu ifade ediliyordu.

Filistin halihazırda gözlemci statüsüyle birliğe dahil durumda.

Kaynak: Mepa News

 

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