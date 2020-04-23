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Aktüel

Cezayir'den getirilen 344 Türk vatandaşı Gaziantep'te

2020-04-23 01:45:49 -
Cezayir'den getirilen 344 Türk vatandaşı Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Cezayir'den getirilen 342'si yetişkin 2'si bebek 344 Türk vatandaşı, Gaziantep'e ulaştı.

Gaziantep Havalimanı'na Türk Hava Yolları'na ait uçakla iniş yapan vatandaşlar, pasaport kontrollerinin ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak önce dış hatlar terminaline alındı.

Burada termal kamera kontrolünden geçen yolcuların, gerekli evrakları imzalamasının ardından ateş ölçümleri gerçekleştirildi.

Ardından otobüslere geçen vatandaşlar, Adıyaman'a doğru yola çıktı. 344 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 gün karantinada kalacak.


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