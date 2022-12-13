Cezayir’de Uluslararası Arap Hat Sanatı Festivali düzenleniyor

Cezayir’de, Türkiye'nin de arasında bulunduğu 10 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 11’inci Uluslararası Arap Hat Sanatı Festivali başladı.

Cezayir Devlet Radyosunun haberine göre, ev sahibi ülkenin yanı sıra Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Libya, Suudi Arabistan, Ürdün ve Kuveyt’ten hattatların katıldığı Uluslararası Arap Hat Sanatı Festivali, Medea kentinde düzenleniyor.

Cezayirli meşhur hattat Tayyip El-İydi’nin anısına yapılan festivale, ülkenin 15 kentinden 35 hattat katılıyor.

Festivalde, hattatlar tarafından Nestalik, Rika, Nesih ve Kufi gibi klasik Arap hat sanatının çeşitli türlerinde hazırlanan 71 eser ile çağdaş hat sanatından 25 eser sergileniyor.

Festivale Cezayir Kültür ve Sanat Bakanı Suraya Muluci de gönderdiği mesajda, "Ülkenin en yüksek makamlarının bu tür kültürel etkinliklere gösterdiği ilgi, Cezayir hükümetinin tüm Arap ve İslam dünyasının gurur kaynağı olan bu ortak kültürel mirası korumak için çalışma kararlılığını yansıtıyor. Uluslararası Arap Hat Sanatı Festivali ve gelecekte yapılacak diğer tüm önemli kültürel etkinlikler, ataların mirasının korunmasına, Arap ve İslam halklarını birbirine yakınlaştırmaya katkı sağlamayı hedefliyor.” ifadelerini kullandı.

Yerli ve yabancı akademisyenler ile hattatlar tarafından gerçekleştirilecek söyleşilerin yanı sıra atölye çalışmaları ve toplantıların yapılacağı festivalde, katılımcılar arasında “sanatsal yaratıcılığı teşvik etmek” amacıyla klasik ve çağdaş Arap hat sanatında en iyi hat yarışmaları da düzenlenecek.

Festival 15 Aralık'ta sona erecek.