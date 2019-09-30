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Cezayir'de ordu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarafsız olacağını duyurdu

Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih, 12 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ordunun aday göstermeyeceğini, herhangi bir adayı da desteklemeyeceğini açıkladı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 08:25
Cezayir'de ordu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarafsız olacağını duyurdu

Cezayir'in kuzeybatısındaki İkinci Askeri Bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı konuşmada ülkenin Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, cumhurbaşkanı seçimlerinde ordunun herhangi bir adayı desteklemeyeceğini ve tarafsız kalacağını vurguladı.

Bir sonraki cumhurbaşkanını halkın seçeceğini ifade eden Salih, ordu aleyhinde "aday göstereceği" yönündeki iddiaları yayanlarla mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Tebbun'un ordunun adayı olduğunu ileri sürülmüştü

Cezayir'deki sosyal paylaşım sitelerinde bazı aktivistler, son günlerde, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan eski Başbakan Abdulmecid Tebbun'un Buteflika rejiminin veya ordunun adayı olduğunu ileri sürmüştü.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından ilk seçimlerin 4 Temmuz'da yapılması planlanıyordu, protestoların sürmesi ve muhaliflerden hiçbir aday çıkmaması üzerine seçimler hazirana ertelenmişti.

Cezayir'de yönetim ve muhalefet yol haritası belirlemek üzere müzakere heyeti oluşturmuş ve bu süreçte hükümet, yeni bir seçim yasası ve "Ulusal Bağımsız Seçim İdaresi" isimli bağımsız yapıyla, seçimlerin "bağımsız, hür ve şeffaflık" içinde gerçekleşeceği vaadinde bulunmuştu.

Cezayir Genelkurmayı, "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat vermiş ve bunun üzerine Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta yeni seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 08:25
  1. Cezayir
  2. cumhurbaşkanlığı seçimi
  3. Anadolu Ajansı

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