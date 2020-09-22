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Dünya Cezayir'de milli adım! Fransız şirkete kapıyı gösterdi
Dünya

Cezayir'de milli adım! Fransız şirkete kapıyı gösterdi

Ülkedeki Fransız nüfuzunu kırmak için önemli adımlar atan Cezayir, başkentteki metroyu işleten Fransız şirketi RATB Developpent ile anlaşmalarını yenilemeyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 09:45:00 -
Cezayir'de milli adım! Fransız şirkete kapıyı gösterdi

Cezayir Ulaştırma Bakanlığına bağlı Cezayir Metro Kurumu (EMA) yaptığı yazılı açıklamada, başkent Cezayir'deki metronun idaresi ve bakımıyla ilgili Fransız şirketi RATB Developpent ile sözleşmenin 31 Ekim'de son bulacağını duyurdu. Sözleşmenin yenilenmeyeceği belirtilen açıklamada, bunun yerine idarenin 1 Kasım'dan itibaren yüzde 100 EMA'nın sahip olduğu bir şirket tarafından yürütüleceği bildirildi. Fransız RATB şirketi başkent Cezayir'deki ilk metro hattının işletime açıldığı Kasım 2011'den itibaren fiili olarak metronun idaresini yürütüyordu. Başkentin güney ve doğu kesimlerine ulaşan iki metro hattında kapasite artırımı çalışmaları yürütülüyor. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçen mart sonundan itibaren kentte metro çalıştırılmıyor.

Yeni bir anayasa için çalışıyorlar

Cezayir Ulusal İnşa Hareketi Partisi Genel Sekreteri Ahmed ed-Dan, Anayasa değişikliği için yapılan tartışmalar sırasında “eski dönemde kaydedilen Fransız müdahalesinin ve nüfuzunun sınırlandırılmasını” talep ettiklerini açıklamış ve “Halk hareketi yargı bağımsızlığını talep etti ve Anayasa onun bu talebini yerine getirdi. Seçimlerin şeffaflığını talep etti, ancak hâlâ bağımsız bir otoritenin seçimleri izlemesi konusunda endişelerimiz var ve yönetimin bunu bir kanunla düzeltmesi gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı. Cezayir Parlamentosu, Anayasa değişikliği referandumunun Cezayir Bağımsızlık Savaşı’nın yıl dönümü olan 1 Kasım’da yapılmasını onaylamıştı.

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