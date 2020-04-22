Cezayir'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 402'ye yükseldi
Irak'ta ise vaka sayısı 29 artarak 1631 oldu
İSTANBUL (AA) - Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 402'ye çıktı.
Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 10 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, böylelikle toplam can kaybının 402 olduğunu ifade etti.
Fevrar, vaka sayısının da 99 artarak 2 bin 910'a yükseldiğini belirtti.
- Irak
Irak Sağlık Bakanlığı da 29 kişinin daha enfekte olmasıyla ülkede toplam vaka sayısının 1631'e çıktığını bildirdi.
Açıklamada, tedavi sonrası iyileşenlerin sayısının ise 1146 olduğu kaydedildi.