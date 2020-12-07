Cezayir'de iç hat uçak seferleri başladı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 aydır yapılamayan uçak seferleri ilk aşamada iç hat uçuşlarıyla yeniden başladı.

Başkent Cezayir'in Hevvari Bumedyen Havalimanı dün ülke içi seferlere açıldı.

Cezayir Başbakanlığı geçen günlerde yaptığı açıklamada, ilk aşamada yeniden başlatılacak iç hat seferlerinin güneydeki tüm havalimanlarını, kuzeydeki havalimanlarının ise yüzde 50'sini kapsayacağını duyurmuştu.

Cezayir Havayolları'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket ülkenin çeşitli bölgelerine günde 30 uçak seferi düzenleyecek.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında mart ayından bu yana ülkedeki havalimanlarında iç ve dış hat uçak seferleri durdurulmuştu. Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, bu durumun yol açtığı maddi zararın 300 milyon dolar olduğu kaydediliyor.

Öte yandan dış hat seferlerinin ise ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi verilmedi.