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Dünya

Cezayir ve Kuveyt'te koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

Koronavirüs salgını sebebiyle Cezayir'de 9, Kuveyt'te 5 kişi daha hayatını kaybederken, Lübnan ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 20:52:00 -
Cezayir ve Kuveyt'te koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 946'ya ulaştı. Açıklamada, vaka sayısının 430 artarak, 15 bin 500'e, iyileşen hasta sayısının da 349 artarak, 11 bin 181'e çıktığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 631 kişinin enfekte olduğu kaydedildi. Can kaybının 365'e, vakaların 49 bin 303'e çıktığı aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşanların toplam sayısının da 39 bin 943'e yükseldiği belirtildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 25 yeni vaka tespit edildiği böylece vaka sayısının 1855'e yükseldiği kaydedildi. Hastalığı yenenlerin sayısının ise 1304'e ulaştığı aktarılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybı 35 olarak yinelendi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişide daha virüs tespit edildiğini, böylece toplam vaka sayısının 1150'ye, iyileşen hasta sayısının 902'ye ulaştığını aktardı. Açıklamada virüs kaynaklı toplam can kaybının 10 olduğu belirtildi.

 

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