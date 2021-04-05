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Dünya Cezayir ve Fransa arasında "Osmanlı" gerginliği
Dünya

Cezayir ve Fransa arasında "Osmanlı" gerginliği

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'ya çok konuşulacak bir çağrıda bulundu. Tebbun, Paris yönetimine sömürge döneminde (1830-1962) ülkeden kaçırılan Osmanlı arşivini iade etme çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 20:30:00 -
Cezayir ve Fransa arasında "Osmanlı" gerginliği

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun yerel basına yaptığı açıklamada, "Arşiv hafızamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Fransa, Cezayir'de Osmanlı arşivlerinden kaçırdığı ne varsa bize iade etmelidir." dedi.

1,5 milyon kişi hayatını kaybetti

Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı. Fransa'nın yıldırma çabalarına karşı koyan Cezayir, 8 yıl süren ve 1,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği çetin mücadele sonucu, Arap ve İslam coğrafyasında istiklali için en ağır bedel ödeyen ülke olarak öne çıktı.

Fransa, Afrika'daki sömürgecilik tarihinin en güncel ve en kanlı örneği olan Cezayir'deki suçlarını hala resmen kabul etmiyor.

Cezayir hükümeti, 2017'de ülkenin kaçırılan arşivlerinin yüzde 98'inin Fransa'nın elinde olduğunu açıklamıştı

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