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Aktüel Cezayir Millet Konseyi 22 milyar dolarlık tarihi açık öngörülen 2021 bütçesini onayladı
Aktüel

Cezayir Millet Konseyi 22 milyar dolarlık tarihi açık öngörülen 2021 bütçesini onayladı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 20:35:31 -
Cezayir Millet Konseyi 22 milyar dolarlık tarihi açık öngörülen 2021 bütçesini onayladı

CEZAYİR (AA) - Cezayir parlamentosunun üst kanadı Millet Konseyi, 22 milyar dolardan fazla açık öngörülen 2021 bütçesini onayladı.

Cezayir Millet Konseyi, Maliye Bakanı Eymen bin Abdurrahman'ın hazır bulunduğu oturumda 2021 bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

Oturumda 144 senatörden 120'si bütçe için evet oyu kullanırken, bir senatör çekimser kaldı.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Halk Meclisi de 17 Kasım'da 2021 Genel Bütçe Kanunu'nu onaylamıştı.

Gözlemcilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle 2021 Cezayir Genel Bütçe Kanunu'nda 22 milyar doların üzerinde tarihi açık öngörülüyor.

Cezayir'in yıllık bütçe açığı 2014'teki petrol krizinden bu yana 13 ile 17 milyar dolar arasında değişiyordu.


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