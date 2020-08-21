  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cezayir, Libya'daki ateşkesi memnuniyetle karşıladı
Aktüel

Cezayir, Libya'daki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 22:06:15 -
Cezayir, Libya'daki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

CEZAYİR (AA) - Cezayir, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Temsilciler Meclisi (Tobruk) Başkanı Akile Salih tarafından bugün duyurulan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Libya'da taraflar arasında varılan ateşkes kararının ardından yazılı açıklamada bulundu.

Ateşkes kararından memnuniyet duyulduğu ifade edilen açıklamada, "Cezayir, Libyalı taraflar arasındaki diyalog sürecine ev sahipliği yapmaya hazırdır." çağrısı yinelendi.

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir es-Siyale ile Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'un telefonla görüştüğünü duyurdu.

Kablavi, Cezayir'in ateşkesi memnuniyetle karşıladığı ve siyasi bir anlaşmanın ivedilikle yapılması gerektiğini kaydetti.

- Adalet ve İnşa Partisi'nden açıklama

Libya'daki en büyük İslami parti olan Adalet ve İnşa Partisi Başkanı Muhammed Savvan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ülkede sağlanan ateşkesten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Savvan, ateşkesin ülkenin krizden çıkması için müzakerenin önemini gösterdiğini belirtti.

- BM Libya Destek Misyonu, Libya ve Mısır karardan memnun

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), İtalya ve Mısır da ateşkes kararından memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.

Libya Başbakanı Serrac, bugün "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" vermişti.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken, tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını yinelemişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulunmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yarın açıklanacak müjde ile ilgili Cem Küçük'ten flaş sözler
Gündem

Yarın açıklanacak müjde ile ilgili Cem Küçük'ten flaş sözler

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr canlı yayınında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açıklanaca..
BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi

Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfini açıklamasının ardından çılgına dönen Yunanistan'dan sonra sözde Arap ülkesi BAE'den alçak bir adım..
Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı
Dünya

Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı

Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, son dönemde gerilim yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye'nin haklı olduğunu..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı