Cezayir, Libya ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1028'e, Libya'da 42'ye ve Lübnan'da 37'ye yükselirken, Ürdün'de ise vaka sayıları arttı.



Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülkede 10 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 527 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.



Böylece virüs kaynaklı can kaybının 1028'e, vaka sayısının da 20 bin 216'ya yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 14 bin 351'e ulaştığı aktarıldı.

- Libya



Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 42'ye çıktığı belirtildi.



Açıklamada, toplam vaka sayısının 1563, iyileşen hasta sayısının ise 370 olduğu belirtildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte bir kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini ve 32 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 37'ye, vaka sayısının da 2 bin 451'e çıktığını aktaran bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1455'e ulaştığını bildirdi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 kişinin daha virüse yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 1198'e yükseldiği duyuruldu.

Ülkede Kovid-19'dan şu ana kadar 10 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 1013'e ulaştığı ifade edildi.